Armata rusă anunță încetarea focului în Idleb Armata rusa a anuntat duminica ca fortele siriene ale presedintelui Bashar al-Assad au incetat focul ''intr-o maniera unilaterala'' in provincia Idleb (nord-vest)", relateaza AFP, conform Agerpres. "De la ora orele 00:00, 18 mai, fortele armate siriene au incetat focul in mod unilateral in zona de dezescaladare Idleb", a anuntat Centrul rus pentru reconcilierea beligerantilor, potrivit unui comunicat. "Cu toate acestea, tirurile care vizeaza fortele guvernamentale si civilii in provinciile Hama, Latakia si Alep continua", a adaugat sursa citata. Citește și: Mihai Tudose intra la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

