Ariana Grande e pe val! Artista tocmai a anuntat data de lansare a urmatorului album, “thank u, next”

- Hit-ul semnat Ariana Grande, “7 rings” (lansat vineri, 18 ianuarie) a stabilit un nou record la nivel global. Piesa a inregistrat, in numai 24 ore de la lansare, aproape 15 milioane (14.966,544) de ascultari pe Spotify. Detinatoarea anterioara a recordului este Mariah Carey, cu piesa “All I Want For…

- Princess Nokia sustine ca Grande a copiat pasaje din piesa ei „Mine", inclusa pe mixtape-ul „1992". „Va suna cunoscut? Pentru ca mie imi suna foarte cunoscut. Doamne!", si-a intrebat Princess Nokia fanii. Ariana Grande a lansat piesa „7 Rings" saptamana trecuta", iar dupa semnalele venite din partea…

- Ariana Grande lanseaza piesa si videoclipul “7 rings”, la scurt timp dupa ce a postat pe contul sau de twitter un teaser de 14 secunde cu un fragment din clipul piesei, alaturi de un pasaj scris atat in japoneza, cat si in engleza. Fanii nu au ezitat sa interpreteze aceste semne si internetul s-a umplut…

- Ariana Grande continua sirul lansarilor surprinzatoare si total neasteptate. Dupa ce a lansat albumul Sweetener credeati ca se va opri aici? Artista a continuat sa lanseze piese pe banda rulanta si, la 2 saptamani diferenta de la lansarea videoclipului “thank u, next”, Ari ofera publicului balada sa,…

- Ariana Grande se poate lauda cu un record greu de egalat. In doar trei zile de la lansarea clipului “Thank u, next”, inspirit din filmul “Mean Girls”, a reușit sa scrie istorie pe YouTube cu o suta de milioane de vizualizari.

- La doar cateva zile dupa neasteptata lansare a piesei „Thank U, Next”, Ariana Grande face public videoclipul celui de-al treilea single extras de pe albumul „Sweetener”, „breathin”. Videoclipul piesei „breathin” este regizat de catre Hannah Lux Davis si reuneste o serie intreaga de cadre spectaculoase.…

- La doar cateva zile de la neasteptata lansare a piesei Thank U, Next, Ariana Grande se bucura de un succes fantastic, starnind un val de reactii pozitive. „Pe scurt, piesa este un triumf.” – UPROXX „Thank U, Next este molipsitoare si, in acelasi timp, induiosatoare pentru aceia care o stiu pe Ariana…