Politistii argeseni efectueaza, joi, trei perchezitii in localitatea Merisani, la domiciliile unor persoane suspectate de furturi din locuinte.



Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Arges, la descinderi participa agenti de la Sectia de Politie Rurala Bascov, sprijiniti de luptatori de la Directia Operatiuni Speciale din cadrul IGPR.



"Din cercetari, politistii au stabilit ca, in perioada ianuarie - februarie a.c, cei in cauza ar fi patruns prin efractie in mai multe locuinte si anexe de pe raza comunei Merisani, de unde ar fi sustras bunuri in valoare…