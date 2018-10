Stiri pe aceeasi tema

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa joi dimineata in procesiune in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si depusa intr-un baldachin special amenajat. Peste 8.000 de credinciosi au format o coada de peste 2,5 kilometri, asteptand sa se inchine.

- Timp de patru zile, Iașiul devine capitala religioasa a României. Începând de astazi, sute de mii de pelerini sunt așteptați sa participe la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

- Pelerinii care vin la Iasi, incepand de joi, vor putea sa-si arate evlavia fata de Dumnezeu cinstind atat moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, adapostite de Catedrala Mitropolitana, cat si pe cele ale Sfintei Mari Mucenite Ecaterina, care vor fi aduse din localitatea Katerini, Grecia.