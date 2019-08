Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 a anuntat oficial distributia noului serial de comedie, „Mangalita“, al carui scenariu seamana izbitor cu „Las Fierbinti“, de la Pro TV. Rolul principal, al primarului, va fi interpretat de actorul Teodor Corban, premiat in 2016 cu trofeul Gopo pentru rolul din „Aferim“.

- Invitata la emisiunea „Interviurile Libertatea”, actrița Anca Dumitra ne-a marturisit ca relația ei cu personajul Gianina din serialul-fenomen „Las Fierbinți” a inceput acum 10 ani, pe cand era inca studenta la actorie. Chiar daca la inceput a fost reticenta, acum nu regreta nici o clipa ca a mers la…

- Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a anunțat, sambata, un nou proiect de reforma a sistemului vamal, spunand pe acest subiect ca-și asuma unele riscuri similare cu cele pe care le infrunta comisarul Corrado Cattani, care se lupta cu mafia in serialul 'Caracatița'.Teodorovici a zis la Antena…

- Numele lui Klaus Iohannis apare intr-un material Financial Times, referitor la ocuparea pozițiilor de varf ale instituțiilor UE in urma alegerilor europene, potrivit Antena 3. Surse europene au explicat pentru CaleaEuropeana.ro ca negocierile privind numirile in pozițiile de top la nivel european…