- Ambasadorul roman la Washington, George Cristian Maior, admite ca este nevoie de „o relatie complet maximala“ cu Statele Unite, asa cum a propus presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca se asteapta la o „evaluarea foarte buna“ din partea Ministerului de Externe de la Bucuresti.

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 ''un punct culminant'', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, intr-un interviu…

- Secretarul de stat in MAE George Ciamba a participat joi la conferinta dedicata aniversarii a 25 de ani de activitate a Comisiei Fulbright in Romania, prilej cu care a subliniat rolul important al Programului Fulbright in indeplinirea obiectivelor Parteneriatului strategic dintre tara noastra si Statele…

- Anual au loc aproximativ 11.000 de recunoașteri și echivalari de diplome in Romania. Din banii astfel colectați se platesc 16 salarii, din totalul de 28 de salarii platite de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. „Eu am propus sa platim aceste 16 salarii din bugetul de stat, așa…

- Programul Fulbright a fost intotdeauna un exemplu de excelenta cooperare academica intre universitatile romanesti si cele din Statele Unite ale Americii (SUA) si a ajutat la dezvoltarea legaturilor transatlantice in domeniile educatiei si cercetarii, a afirmat presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj…

- Alaturi de fabricile deja existente in Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii, noua baza de productie va asigura pentru Sennheiser si mai multa flexibilitate pentru a acoperi cererea din piata, a precizat compania, intr-un comunicat remis presei. Dupa finalizarea constructiei, programata anul…

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Producatorul international de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază…

- Fundatia "Printul de Wales" a strans sau a investit in Romania, in ultimii trei ani, aproximativ un milion de lire sterline, cu donatori din Marea Britanie, Romania, Cehia sau Statele Unite ale Americii, a declarat, intr-un interviu pentru AGERPRES, directorul executiv al fundatiei in Romania, Aura…

- Ieri, o indragita interpreta de muzica populara din județul Gorj a implinit fumoasa varsta de 28 de ani. Frumoasa cantareața, Ionela Guzic, și-a petrecut ziua de naștere departe de Romania, mai exact in Monterey, Statele Unite ale Americii. In țara, se afla iubitul sau, Bogdan Mihail Gioara,…

- Potrivit sursei citate, George Ciamba si Matthew Palmer au trecut in revista dezvoltarile relevante din cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, cu accent asupra asigurarii unui ritm cat mai relevant de contacte atat la nivel politic, cat si tehnic. Totodata, cei doi oficiali au salutat "soliditatea…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ in…

- Comitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA și a altor proiecte bilaterale Romania-SUA este inființat in conformitate cu decizia prim-ministrului Viorica Dancila. Comitetului interministerial iși va desfașura activitatea sub coordonarea viceprim-ministrului…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse de Washington urmaresc destabilizarea Rusiei, a afirmat Riabkov, citat si de Interfax.Alegerile prezidentiale din Rusia - care conform sondajelor vor fi castigate fara efort de actualul presedinte Vladimir…

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamina viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, citat de agentia TASS, transmite…

- Astfel, programul de achizitie se deruleaza conform aprobarii Parlamentului Romaniei, in cadrul unui contract de stat atribuit de Guvernul Romaniei Guvernului Statelor Unite ale Americii. Legea nr 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea “Capabilitații de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare “Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”. Miercuri, Camera Deputatilor, ca for decizional, a aprobat,…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- ”A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat diferite probleme care vizeaza Romania. Am vorbit despre OCDE, despre Romania sa fie membru OCDE si sustinerea Statelor Unite. Am vorbit despre viza pentru romani, am vorbit despre investitorii americani in Romania (...) Am vorbit despre…

- Premierul Viorica Dancila, intrevedere cu ambasadorul SUA, Hans Klemm Premierul Viorica Dancila l-a primit astazi la Palatul Victoria pe ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm. Seful guvernului a accentuat în timpul discutiilor cu diplomatul american importanta unui parteneriat…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Schimburile comerciale dintre Romania si SUA au crescut in anul 2017 cu 18,5%, fata de 2016, ajungand la 3,149 miliarde de dolari, informeaza Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii, citand informatii...

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Cresterea record de anul trecut a schimburilor comerciale romano-americane arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, considera George Cristian Maior, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii.

- Nici nu s-a intors bine din Thailanda, unde a fost cu iubita lui, ca a parasit din nou Romania. De data asta, prezentatorul de la "Romanii au talent" a ajuns in Statele Unite. Recent, Smiley a iesit intr-un club, unde s-a intalnit cu o blonda celebra, alaturi de care s-a pozat in ipostaze apropiate.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- • Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari Valcea au organizat, in data de 05 februrie 2018, o actiune in scopul prevenirii si combaterii sederii ilegale a strainilor, pe raza de competenta. Cu aceasta ocazie, a fost depistat cu sedere ilegala un barbat, in varsta…

- Asistența financiara acordata Republicii Moldova de catre Statele Unite ale Americii are drept scop sporirea nivelului de democrație. De aceasta parere este expertul economic Veaceslav Ionița, transmite IPN. În cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata…

- 2018 a gasit-o pe Andreea Antonescu departe de Romania, pe meleaguri insorite, acolo unde visa sa ajung de cand era mica, mai exact in America. Si a gasit-o asa cum si-a dorit: fericita alaturi de familia ei! Andreea Antonescu este plecata de cateva luni bune in America, acolo unde locuieste alaturi…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, presedintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfactie, dar si cu oarecare surprindere ca reprezentantii comunitatilor evreiesti din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce priveste combaterea…

- Klaus Iohannis: deschidere deplina fata de comunitatea evreiasca Presedintele Klaus Iohannis a primit la Palatul Cotroceni o delegatie a Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC), condusa de presedintele executiv, David Harris, context în care a aratat…

- Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor…

- Se pare ca America este continetul preferat al Andreei Balan și a soțului sau, George Burcea. Nu numai ca și-au facut luna de miere peste Ocean, ci, mai mult, dupa un an de munca istovitor, inceputul lui 2018 ii prinde pe cei doi tot in Statele Unite ale Americii.

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- La ultima infațișare in fața magistraților, Cristian Boureanu – judecat pentru ultraj dupa ce a lovit cu genunchiul, sub centura, un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei -, a incercat sa scape de povara interdicției de a parasi Romania. Cum judecatorii nu s-au lasat induplecați, fostul parlamentar…

- Ai experiența de lucru ca fotograf și dorești sa incerci și altceva? Sau ești doar un pasionat de fotografie și ți-ar placea sa-ți transformi hobby-ul intr-un job? O varianta foarte buna ar fi sa te angajezi ca fotograf turistic, intr-o companie care ofera servicii fotografice destinate turiștilor din…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice

- El a facut cateva fotografii la cununia cuplului de tineri - cu mirele, mireasa, preotul, nasii, socrii si nuntasii. Le-a promis ca le va trimite pozele, dar intors in Statele Unite ale Americii si-a dat seama ca a pierdut adresa romanilor. Dupa aproape 37 ani, sora lui Matt, Susan Hills Goldman, si-a…

- Fostul internațional Lița Dumitru a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca in Statele Unite ale Americii. Ajuns la 68 de ani, fostul component al Generatiei Guadalajara nu da inapoi de la munca și de la pasiunea pentru fotbal. Anul trecut, Lița s-a mutat in Statele Unite, acolo unde…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, informeaza Departamentul de Justitie al SUA, conform agentiei Reuters. Mihai Alexandru Isvanca…