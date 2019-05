Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, joi, proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea activitatii de ridesharing va fi pus in consultare publica, urmand ca acest act normativ sa fie adoptat saptamana viitoare. "Un alt subiect aflat in atentia publica este reglementarea activitatii…

- "Ca raspuns la petitia lansata pentru incalcarea legislatiei, prin permiterea activitatilor de 'ridesharing' in Romania, in afara cadrului legislativ, lansam si noi o petitie pentru a cere respectarea legii. Timp de patru ani, transportatorii autorizati, care respecta cel putin patru legi ignorate…

- Prim ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca in cadrul sedintei de Guvern urmeaza sa fie luata o decizie in vederea deblocarii lucrarilor de consolidare si restaurare a Cazinoului din Constanta, investitia fiind estimata la 112 milioane de lei, conform Agerpres.roLuam astazi o decizie importanta…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, inaintea sedintei de Guvern ca ritmul in care se construieste in Romania a fost depasit doar de Slovenia, ceea ce arata cat de buna este evolutia economiei romanesti. Economistul Cristian Paun spune ca datele statistice prezentate de premier nu sunt cele reale.

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in consens cu partile implicate si in baza princiiilor convenite cu BNR si cu Asocitia Romana a Bancilor vor fi modificate OUG 114/2018 si alte doua acte normative

- Anunt oficial de la Guvern: pensiile vor fi marite in septembrie 2019 pentru 2020, cu trei luni mai devreme Premierul Viorica Dancila a anuntat, in sedinta de guvern de marti, 12 martie, ca nu vor fi probleme in ceea ce priveste plata pensiilor. Dancila a explicat ca, dupa foarte multi ani, in 2019,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca a mers cu buna credinta la dezbaterile din Camera Deputatilor, insa „circul si jignirile la care am asistat" au dezamagit-o profund. "(...) in Romania jignirile si violenta verbala au fost ridicate la rang de politica",…

- Premierul Viorica Dancila le-a marturisit, lunim, deputatilor, in fata carora a prezentat prevederile Ordonantei 114, ca prefera sa aiba in fata, cand vorbeste, o hartiuta, pentru a nu vorbi prosti, cand vorbeste liber. Reprezentantii Opozitiei au criticat prevederile Ordonantei 114, iar un deputat…