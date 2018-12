Gigi Becali a vorbit cu mai mulți antrenori in ultimele zile pentru preluarea bancii tehnice a lui FCSB, iar Mihai Teja a fost ales drept inlocuitor al lui Nicolae Dica. Deși a recunoscut ca a discutat cu Teja și cu Dan Alexa, Becali a evitat subiectul legat de venirea lui Edi Iordanescu. Fiul lui Anghel Iordanescu susține ca a vorbit și el cu finanțatorul FCSB in ultimele zile. "Am vorbit cu Gigi. ...