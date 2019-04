Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii martie, Andreea Balan a devenit mama pentru a doua oara, iar urmatoarele trei saptamani, vedeta a trait cele mai grele momente. In ciuda faptului ca, in timpul cezarienei, a suferit un stop cardio-repirator, cauzat de o embolie cu lichid amniotic, artista și-a ținut fanii la curent…

- Dana Rogoz a scris zilele trecute un mesaj pe blogul sau in care o susține pe Andreea Balan și acuza mamele care o critica pentru faptul ca nu alapteaza. Avand in vedere problemele de sanatate cu care se confrunta Andreea Balan , Dana Rogoz a fost foarte revoltata de comentariile care ii insoțesc postarile…

- Dana Rogoz a scris un text pe blogul sau in care vorbește despre cantareața Andreea Balan, care are numeroase probleme de sanatate in ultima perioada de timp. "Am intrat aseara pe contul de Instagram al Andreei Balan și am citit o parte din comentarii. Așa am descoperit ca exista mai multe femei care…

- Gospodinele se intreaba deseori ce sa mai gateasca familiei. Ei bine, o bunicuta din Serbia a dat lovitura pe internet. Nu numai ca le ofera femeilor foarte ocupate idei, dar le si invata cum sa le puna in practica.

- Andreea Balan a depașit cu bine o etapa foarte grea, in care s-a zbatut la propriu intre viața și moarte, dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan, in varsta de 34 de ani, nu se va intoarce foarte curand pe scena sau, cel puțin, așa afirma persoane din anturajul…

- Iulia Albu a vorbit despre situația delicata in care se afla Andreea Balan și a luat o decizie in consecința. Artista se afla in acest moment internata dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana . Iulia Albu a decis ca saptamana aceasta sa nu mai comenteze aparițiile…

- Un cuplu din Iași a reușit un veritabil record pentru țara noastra. Soții Alexandru și Cristina Badan au caștigat Butonul de Diamant, din partea YouTube. Este cea mai importanta distincție oferita de aceasta platforma canalelor care depașesc 10 milioane de abonați.