ANALIZĂ Impactul OUG 114 /19.12.2018 asupra piețelor financiare romnești OUG 114 adoptata la finalul lunii decembrie 2018, a introdus taxe semnificative/ cerințe de capital extreme asupra unor sectoare economice, aceste masuri afectând puternic profitabilitatea companiilor din energie, telecom, banci și putând merge pâna la eliminarea de pe piața, a societaților de administrare de fonduri de pensii Pilon II.



