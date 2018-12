Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 11.00, un barbat in varsta se 45 de ani, din municipiul Deva, care conducea o autoutilitara pe Calea Zarandului, din Deva, din direcția Arad-Deva (la intrarea din Deva dinspre Arad), nu s-a asigurat corespunzator la pornirea de pe loc si a trecut de pe banda I pe banda II fara…

- Fostul sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, a fost implicat in aceasta dimineata intr-un accident rutier, in Hunedoara, pe centura Devei. Potrivit primelor informatii, soferul unei dubite ar fi vrut sa...

- Traian Berbeceanu, fost sef BCCO, a fost implicat intr-un accident grav, in urma cu putin timp, pe centura Devei, in Hunedoara, informeaza observator.tv.Din primele informatii, soferul unei dubite ar fi vrut sa intoarca, fiind pe banda intai, moment in care Traian Berbeceanu, care circula…

- Traian Berbeceanu, fost sef BCCO, a fost implicat intr-un accident grav, in urma cu putin timp, pe centura Devei, in Hunedoara. El a intrat cu mașina intr-o duba. Din primele informatii, soferul unei dubite ar fi vrut sa intoarca, fiind pe banda intai, moment in care Traian Berbeceanu, care circula…

- Fostul sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, a fost implicat intr-un accident rutier, marți, in Hunedoara, pe centura Devei. Din primele informatii, soferul unei ... The post FOTO: Fostul șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, implicat intr-un accident rutier pe centura Devei – a lovit cu masina un microbuz…

- Secția pentru procurori a CSM a respins, marți, acțiunea disciplinara formulata de Inspecția Judiciara fața de procurorul Elena Radescu, cea care a condus echipa de inspectori desemnata sa efectueze controlul la DNA. Radescu a fost acuzata ca a vorbit cu Kovesi fara sa se consulte cu colegii. „Respinge…

- Președintele PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, a declarat joi, pentru Mediafax, ca organizația județeana a stabilit sa il susțina pe Liviu Dragnea in funcția de președinte al partidului la ședința CExN de vineri in care se va discuta cererea de demisie a liderului social-democrat. „Consider ca scrisoarea…

- Apar primele decizii ale organizațiilor județene ale PSD dupa scandalul provocat de publicarea in presa a scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD și de la șefia Camerei Deputaților. Prima astfel de rezoluție a fost anunțata de PSD Hunedoara. “Marea majoritate a celor…