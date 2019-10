Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta "crestere" a alocatiei copiilor inseamna indexarea cu inflatia, care anul trecut a fost 4.6%. Prin urmare, calcuat la 150 de lei alocatia, inseamna o crestere de aproximativ 7 lei. Parlamentul a votat in unanimitate proiectul Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia…

- Parlamentul a votat in unanimitate proiectul deputatului Robert Sighiartau privind indexarea anuala a alocatiilor copiilor cu rata inflatiei. "A fost greu, dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru sustinere", a transmis deputatul liberal. "Am reusit!…

- Alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate anual, de la 1 ianuarie 2020, cu 100% din rata medie anuala a inflatiei .Decizia a fost luata marti, 15 octombrie, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. ”Am reușit! Inca o…

- Parlamentul a votat in unanimitate proiectul deputatului Robert Sighiartau privind indexarea anuala a alocatiilor copiilor cu rata inflatiei. ”A fost greu, dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru sustinere”, a transmis deputatul liberal. ”Am reusit! Inca o…

- „De cand au intrat in Parlamentul Romaniei, senatorii și deputații USR nu au parut interesați decat de soarta și voturile romanilor din Diaspora. Acum au depus o noua inițiativa legislativa care prevede ca romanii care se intorc in țara de la munca din strainatate, trebuie sa aiba salarii mai mari…

- 'Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb a facut Romania de rusine in Europa. In ciuda repetatelor solicitari din partea noastra de a retrage candidatura total nepotrivita a Rovanei Plumb, Viorica Dancila s-a incapatanat…

- "Legea afacerilor europene (373/2013) prevede audierea in Parlamentul național a persoanei propuse de Guvern pentru funcția de comisar. In condițiile in care aceasta audiere nu a avut niciodata loc, nominalizarea doamnei Plumb pentru poziția de comisar ar trebui sa fie nula", a scris Alin Mituta…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a promulgat noua lege electorala adoptata de Parlament la inceputul lunii iulie, care prevede facilitati pentru votantii din diaspora. "Promulg astazi, acum si aici, legea care ar trebui sa le asigure romanilor din strainatate posibilitatea…