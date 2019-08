Stiri pe aceeasi tema

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta care i-a cazut victima lui Gheorghe Dinca, a facut un apel pe contul sau de Facebook. Alexandru Cumpanașu ii cere ministrului de Interne sa publice raportul polițistului care a vorbit de pe telefonul personal cu nepoata lui. Alexandru Cumpanașu a scris vineri…

- Mai multe posturi TV au anunțat, joi seara, ca oasele gasite in padure zilele trecute, dupa ce Gheorghe Dinca a dat indicații unde le-a aruncat, ar fi ale Alexandrei.Citește și: Ciudațenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dinca in ziua in care Alexandra a sunat la 112 S-a…

- Tratament diferențiat - de asta au parte familiile victimelor criminalului de la Caracal. Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu, 18 ani, și Alexandra Maceșanu, 15 ani. Daca familia Alexandrei a fost sunata personal de ministrul Justiției sa fie notificata cu privire la faptul…

- Ancheta continua, sambata, in Caracal, la casa lui Gheorghe Dinca, dupa ce familia Alexandrei a primit vestea ca fata lor a fost ucisa. ADN-ul din oasele și cenușa recoltate coincid cu cele ale copilei care a sunat de trei ori la 112, pentru a fi salvata, fara succes.Alexandru Cumpanașu a…

- Cand indivizii care savarsesc fapte reprobabile sunt ghidati doar de interese financiare, banii pot deveni cea mai buna resursa in ancheta.In ultimele doua zile s-a conturat tot mai clar o varianta care parea la inceput doar un scenariu indepartat: Alexandra, fetita rapita in Caracal, ar putea…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata rapita, lovita și ucisa de Gheorghe Dinca, a facut publice, marți seara, inregistrarile discuției dintre adolescenta și operatorii de la 112. La scurt timp, insa, el le-a șters, iar acum a explicat de ce a facut acest lucru.

- Alexandru Cumpanașu, a carei nepoata ar fi fost rapita, violata și ucisa de monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, a declarat, marți dupa-amiaza, la B1 TV, ca abia mai are putere sa vorbeasca."Imi este greu sa vorbesc, am citit transcrierile. Sunt niște informații pe care STS le da familiei.…

- Mesaj dur al polițistului brașovean Marian Godina pe pagina personala de Facebook. Polițistul, deja celebru pentru postarile acide la adresa conducerii Poliției Romane, s-a artatat revoltat de modul in care agentul principal de la 112, din Slatina, a gestionat apelul de ajutor al Alexandrei. Godina…