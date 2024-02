Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Galați au demarat o ancheta cu privire la infractiunea de omor dupa ce o fetița de noua ani a murit in urma violențelor repetate ale mamei sale. Nenorocirea s-a produs in blocul D1, de pe strada Textiliștilor, din cartierul galațean Dunarea. Este un…

- Marți, 30 ianuarie, la ora 20.31, polițiștii din Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat despre faptul ca a fost victima unei agresiuni fizice. La fața locului, polițiștii au identificat apelantul de 43 de ani și pe fratele acestuia de 41 de ani. In urma verificarilor…

- Mai multe perchezitii au loc joi dimineata, in judetele in Mures, Iasi si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la peste 150.000 de lei, informeaza News.ro.”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, sub coordonarea procurorului…

- Procurorii din Calafat au dispus retinerea unui barbat de 39 de ani, acuzat de ultraj si conducere cu permisul suspendat. Potrivit oamenilor legii, pe 2 ianuarie, barbatul a ramas fara permis dupa ce a fost depistat cunducand baut. Ulterior, pentru a se razbuna, barbatul ar fi stropit cu ulei ars gardul…

- La data de 27 decembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Brasov, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane, cercetate pentru…

- Destructurarea gruparilor de traficanți de droguri continua in Romania. Procurorii DIICOT au gasit saci pline cu canabis in Maramureș și trei barbați au fost arestați. Traficanții erau cunoscuți in tot județul, iar printre clienții lor erau chiar și copii.

- Au fost finalizata ancheta privind dispariția gravidei Alexandra R., din Nurnberg, potrivit Parchetului Nurnberg-Furth. Romanca in varsta de 39 de ani, care era insarcinata in 8 luni, e de negasit de pe 9 decembrie 2022, scrie cotidianul In Franken.Doi barbați arestați in acest an ar putea fi acuzați…