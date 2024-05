Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, alias „Monstrul din Caracal”, este așteptat luna viitoare in fața instanței, intr-un proces deschis chiar de el, in care a contestat o decizie data in dosarul in care a fost condamnat pentru furt de energie electrica.

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost scos din inchisoare! Totul a fost posibil din cauza unei erori de sistem, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost scos din inchisoare, dupa o eroare a sistemului de un milion de euro al Ministerului Justiției,…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, va executa un an din pedeapsa in regim inchis la Penitenciarul Aiud Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, va executa un an din pedeapsa in regim inchis la Penitenciarul Aiud Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, extradat…

- PEDEAPSA IMENSA, pentru Claudiu Hancheș, monstrul din Cugir care și-a violat fiica și alte minore de zeci de ori ”Monstrul din Cugir”, Claudiu Hancheș, barbatul care și-a violat fiica și alte cinci minore a fost condamnat. Este una dintre cele mai mari pedepse date de magistrații din Alba. in ultimii…

- Catalin Chereches va fi incarcerat, dupa ce va ajunge in Romania, la Penitenciarul Rahova, pentru o perioada de carantina si observare de 21 de zile, potrivit ministrei Justiției, Alina Gorghiu, care a anunțat și condițiile de detenție din penitenciarul in care fostul edil va executa pedeapsa.

- Un individ din Olt care se visa consilier local este acuzat ca ar fi violat o fata de 14 ani, colega de scoala cu fiica lui. A ademenit-o in masina si a amenintat-o ca daca sufla o vorba despre ce i-a facut, va sfarsi exact ca victimele monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca. Adolescenta le-a povestit…

- Un barbat din Ilișești a fost ridicat de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava in baza unui mandat emis de jucatori, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani și 4 luni de inchisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de persoane. Conform dosarului de la ...