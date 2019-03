Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Brenton Tarrant, australianul de 28 de ani inculpat pentru atacurile comise vineri la doua moschei din orasul neo-zeelandez Christchurch si soldate cu 50 de morti, este consternata de actele sale, a...

- Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat ca autorul celor doua atacuri armate produse vineri la moscheile Al Noor și Linwood din Christchurch, în urma carora 50 de persoane au murit, a acționat singur, relateaza Mediafax citând BBC.Alte trei persoane au fost arestate în urma…

- Familia lui Brenton Tarrant, australianul de 28 de ani inculpat pentru atacurile comise vineri la doua moschei din orasul neo-zeelandez Christchurch si soldate cu 50 de morti, este consternata de actele sale, a...

- Autoritatile din Noua Zeelanda au anuntat ca autorul celor doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor si Linwood din Christchurch, in urma carora 50 de persoane au murit, a actionat singur, relateaza...

- Brenton Tarrant, principalul suspect în cazul atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a fost plasat în arest preventiv pâna pe data de 5 aprilie, când urmeaza sa apara din nou în instanța, informeaza site-ul postului australian ABC News…

- Cel putin 49 de persoane au murit si alte 20 au fost grav ranite in urma a doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor si Linwood din Christchurch. Brenton Tarrant a fost acuzat de crima si va fi judecat sambata. Alte trei persoane au fost arestate, una dintre acestea urmand sa fie eliberata.…

- Atac armat in Noua Zeelanda. Cel puțin 27 de oameni au murit dupa ce un barbat a inceput sa traga cu pușca, intr-o moschee din Christchurch. Ucigașul a transmis carnagiul live, pe internet. Atacatorul, cu numele Brenton Tarrant pe Twitter, a intrat in moscheea Al Noor in jurul orei 13:30 (ora locala),…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale.Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine…