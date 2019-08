Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar al Aliantei Nord-Atlantice s-a apropiat periculos marti, deasupra Marii Baltice, de aeronava ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, anunta autoritatile ruse, preluate de Mediafax.

- Armata americana susține ca un avion de vanatoare venezuelean s-a apropiat periculos de mult de un aparat de recunoaștere al SUA. Interceptarea a avut loc deasupra Marii Caraibelor, in spațiul aerian internațional.

- Un avion venezuelean de lupta s-a apropiat periculos de un avion al marinei militare americane in spatiul aerian international, „punand in pericol echipajul si periclitand misiunea” acestuia, au declarat duminica oficiali militari, potrivit CNN.

- Poliția spaniola a descoperit un fetus mumificat in baia unui avion care a aterizat pe aeroportul Barajas din Madrid. Aeronava a sosit din Cuba. Fetusul mumificat a fost gasit in urma unui control de rutina. Acesta era invelit și se afla intr-un recipient care a fost ascuns in spațiul unde se așaza…

- Forțele de intervenție in situații de risc aviatic au intrat in alerta, luni, dupa ce s-a aflat cu ce problema se confrunta un avion aflat in aer. Este vorba despre o aeronava la bordul careia s-ar afla 152 de oameni – pasageri si echipaj. Cursa venea din Germania și, conform jpost.com, este așteptata…

- Un barbat a fost gasit mort la bordul unei aeronave care se pregatea sa decoleze de pe aeroportul Alfonso Bonilla Aragon, palmira, Columbia cu destinația Madrid, Spania.Din primele informații, barbatul s-ar fi sinucis, informeaza twnews.co.

- Noua aeronave de tip ATR 72-600, care urmeaza sa fie achizitionate de TAROM, vor fi folosite pe cursele interne, care sunt foarte aglomerate, a anuntat ministrul Transporturilor Razvan Cuc. Primul aparat de zbor va intra in flota in luna octombrie. "Procesul de reinnoire al flotei, aeronave noi tip…

- Deputatul USR a declarat: „Propunem desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Este o chestiune de consecventa din partea noastra. De la infiintarea acestei sectii am spus ca este o mare greseala. Lucrul acesta a fost confirmat si de Comisia de la Venetia si de atitudinea generala…