Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, in prezent cel mai bine cotat candidat democrat inscris in cursa pentru prezidentialele din 2020, a dezvaluit un plan de reforma a sistemului de asigurari medicale cu o valoare estimata de 750 miliarde de dolari, bani care ar fi obtinuti in parte din cresterea…

- Actualul favorit democrat in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, a promis joi, daca va fi ales in 2020, sa organizeze in Statele Unite un summit mondial asupra valorilor democratice, maltratate, in opinia sa, de Donald Trump, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a prezentat…

- Incepand de astazi, 1 iulie 2019, la nivelul tuturor caselor judetene de asigurari de sanatate se desfasoara o noua sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale. Pentru a veni in sprijinul acoperirii nevoilor de sanatate ale asiguratilor, CNAS a propus…

- Donald Trump si Joe Biden nu s-au intalnit in Iowa, un stat agricol in Midwest, insa infruntarea lor la distanta, tensionata si agresiva, releva cum ar putea arata un eventual duel intre ei in alegerile prezidentiale americane din 2020, relateaza AFP, conform news.ro.Alegerile primare democrate…

- "Impresia mea e ca va fi Joe (Biden) cel somnoros si morocanos sau Bernie (Sanders) cel sarit de pe fix", a transmis Trump pe Twitter, intre doua mesaje legate de negocierile comerciale cu China. "Toti ceilalti dispar in viteza!", a adaugat liderul de la Casa Alba.Donald Trump si-a intensificat…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, care domina in sondaje in tabara democrata in pofida gesturilor sale de afectiune considerate uneori cam exagerate, se va lansa in cele din urma in cursa pentru Casa Alba saptamana viitoare, potrivit mai multor media, relateaza vineri AFP, informeaza Agerpres.Citeste…