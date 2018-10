Presedintele Ashraf Ghani a vizitat o sectie pentru a vota, cerand "ca fiecare femeie afgana sau barbat sa isi exercite dreptul de vot".

Oficialii se tem ca violenta ii va tine pe alegatori departe de sectiile de votare, in special in urma asasinarii seful politiei din Kandahar joi, care a fortat amanarea alegerilor in provincie cu o saptamana.

Militantii talibani au difuzat o serie de comunicate cerand oamenilor sa nu participe la ceea ce ei considera a fi un proces impus de straini si avertizand ca centrele electorale ar putea fi atacate.

Mii de politisti si soldati au…