Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Raed Arafat, șerful DSU vizitat in cursul nopții valea Sebeșului, in satele localitațile afectate de viitura La sediul Prefecturii Alba, sambata spre miezul nopții a a vut loc ședinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situații de Urgența pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate…

- O viitura puternica a facut prapad, sambata dupa-amiaza pe Valea Sebeșului, unde mai multe drumuri și terenuri au fost inundate de ape, care au depasit cațiva zeci de centimetri. Au fost distruse poduri, afectate locuințe, stalpi de electricitate. citește și: FOTO/VIDEO AERIAN. Inundațiile din Sudul…

- Ion Dumitrel a participat sambata noaptea la ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, cu secretarul de stat, șeful DSU, dr. Raed Arafat, pentru a purta discuții cu prefectul județului Alba și cu primarii localitaților lovite de viitura și comanda ISU. citește și: FOTO/VIDEO…

- Raed Arafat șeful DSU, a ajuns sambata seara in Alba, in zonele din sudul județului lovite de inundații. Secretarul de stat va participa la ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In zona de Sud a județului Alba s-a format sambata dupa-masa o viitura din cauza scurgerilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, considera ca trebuie gasita o solutie de introducere in programa scolara a cursurilor de prim-ajutor. „Trebuie gasita o solutie de introducere in programa scolara, poate sa fie treptata. Sunt tari care fac incepand cu prima clasa – cum anunta…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, secretar de stat în MAI, apreciaza, la cinci ani de la accidentul aviatic produs în 20 ianuarie 2014, în munții Apuseni (la limita județelor Cluj și Alba), ca durata de interventie, în lipsa posibilitatii utilizarii…

- * Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat, vineri, la Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului Vigorous Warrior 19, de la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica", din Cincu, judetul Brasov, ca NATO demonstreaza prin actiuni concrete ca este pregatita sa faca fata oricaror…