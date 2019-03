Stiri pe aceeasi tema

- Primele mamici au primit aceste pachete vineri, la Clinica Bega din Timișoara, din partea Organizației Salvați Copiii, care deruleaza campania Primul Zambet impreuna cu Kaufland Romania. „Prin intermediul campaniei vom ajuta 100 de proaspete mamici din Timișoara sa se bucure de primul zambet…

- UCOR a fost inființata in iunie 2015, avand ca scop promovarea contactelor intre consulii onorifici care opereaza in Romania, iar prin F.U.E.C.H. in Europa, menținerea legaturilor diplomatice, culturale, economice și sociale intre țarile reprezentate de asociație precum și furnizarea de informații…

- Urmarire ca in filme la sfarșitul saptamanii trecute, pentru oprirea unui barbat care era dat in urmarire naționala. Polițiștii timișeni l-au prins pe tanarul in varsta de 24 de ani dupa ce l-au blocat in trafic, la intersecția strazilor Ion Mihalache cu Andrei Șaguna, in zona Dorobanților din Timișoara.…

- In zilele de 9 și 10 martie, la Ghiroda va așteapta peste 80 de expozanți, apicultori din Romania, dar și din țarile vecine, din Serbia, Ungaria și Croația. Deschiderea targului va avea loc in 9 martie, la ora 10, in curtea Caminului Cultural de la Ghiroda. Veți gasi aici miere de de toate…

Echipa medicala a Secției de Ortopedie și Traumatologie din cadrul Spitalului Militar de Urgența ''Dr. Victor Popescu'' Timișoara

- Cele mai mari 9 companii de taximetrie din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante. In aceeasi perioada, Uber, serviciul privat de car sharing, activ pe pietele din Bucuresti, Timisoara si…

Copilul in varsta de 7 ani, din Aba, care a intra in coma dupa ce s-a inecat in complexul acvatic din Deva a fost transportat la Timisoara, cu un elicopter SMURD. Micutul va fi internat in sectia ATI de la Maternitatea Bega. Copilul a ajuns in coma profunda dupa ce a intrat in bazinul adanc

