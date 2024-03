Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de perchezitii au loc, miercuri, la Timisoara, Arad si in Capitala, pentru destramarea unei retele care se ocupa cu inmatriculari in fals de masini aduse din strainatate. Potrivit anchetatorilor, firmele de inmatriculari perchezitionate modificau documentele si numerele masinilor aduse…

- Gabriel Gorun, medic primar medicina legala la INML "Mina Minovici" din Capitala, a declarat ca aparatele care exista in institutie si cu care se fac testele de laborator de certitudine in cazul celor prinsi in trafic sub influenta drogurilor sunt vechi de aproape 17 ani, informeaza News.ro. De asemenea,…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza expoziția intitulata „Marin Sorescu – 88 de ani de la naștere”.Expoziția este disponibila in holul de la parterul instituției , in perioada 1 februarie – 29 februarie. Dintre titlurile expuse amintim: Apa vie, apa moarta, versuri, Marin Sorescu,…

- „De ce nu avem voie noi, care avem garaje, sa facem polițele de asigurare RCA? Va dau și raspunsul, ca a fost o intrebare retorica: Atunci o sa vedeți controlae și amenzi și ce ne vor face cand noi nu vom mai face parandarat catre statul paralel. Este unul dintre cele mai mari RCA. Asta a fost principalul…

- O filiera internationala de trafic de persoane, care racolau clienti din București și Timișoara, ii calauzeau peste granita, spre Ungaria, cu destinația Europa de Vest, a fost descoperita de procurorii DIICOT si politistii de frontiera care, in timpul anchetei, au prins mai multe transporturi.

- ”Azi, incepand cu ora 10, colegii nostri de la Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, membri ai Sindicatului Agentilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii -afiliat la FNSA, au declansat un protest spontan”, au transmis, marti, sindicalistii Cartel Alfa.Potrivit acestora, revendicarile vizeaza:1.…

- Managerul Aeroportului International Craiova , Sorin Manda, a anuntat, intr-un interviu acordat GdS, ca o noua companie aeriana va oferi zboruri regulate din Banie incepand din acest an. Noul operator va avea rute catre Spania si sudul Italiei, dar va suplini si unele zboruri la care singura companie…