Ai nostri ca brazii, cu mucii pe piept, au aparat legile represiunii

- Radu Calin Cristea a discutat despre Traian Basescu, jocurile de culise din timpul celor 10 ani de mandat, respectiv elita intelectuala din Romania. Scriitorul a vorbit și despre europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al justiției și procuror pe vremea lui Ceaușescu: „Domnul Liiceanu este…

- In Parlamentul Romaniei m-am dus imbracat in costum popular și cu un tulnic moțesc ca sa reamintesc in mod simbolic președinților Dragnea și Tariceanu sa nu uite ca sunt și ei romani. Ca moț din Apuseni, am crezut și inca mai cred ca macar acum in anul Centenarului vom regasi inclusiv in cadrul clasei…

- Opoziția siriana a anunțat ca refuza sa participe la „Congresul dialogului național sirian”, o inițiativa propusa anterior de catre președintele rus Vladimir Putin. Reprezentanții a aproape 40 de diferite grupari ale opoziției au semnat un document comun, in care susțin ca Rusia este „un stat agresor…

- „Suntem ingrijorati de statul de drept. Sistemul judiciar ar trebui sa fie independent, iar aceste legi nu ajuta in acest sens. Vom cerceta cu atentie aceste legi si vom discuta despre acest lucru cu partenerii nostri din Romania. Eu nu cred ca in acest moment Romania se afla in situatia Poloniei, dar…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul. "Inca de saptamana…

- ”Domnul ministru al justitiei, Tudorel Toader a spus ceva. Bine, pana la urma a fost interpretat gresit. In discutiile cu domnia sa mi-a spus ce-a vrut domnia sa sa spuna si sunt de aceeasi parere cu domnia sa. Daca acele directive nu vor reusi sa fie transpuse in timp util in lege, Guvernul va trebui…

- In chip de raspus la o intrebare primita oe acest subiect, cu privire la recentele proteste tacute ale magistratilor – din Capitala si nu numai – premierul a tinut sa sublinieze un aspect. “Sincer, ma ingrijoreaza orice protest, atata timp cat este fundamentat pe ceva. Legile respective, respect, nu…

- Politicianul este de parere ca Partidul Social Democrat a greșit procedura, afirmand faptul ca ”anumite modificari necesare la Legile Justiției au fost insuficient explicate”. ”In ultima vreme nu ne-a fost foarte clar daca Guvernul susține aceste modificari sau nu. A fost insarcinat ministrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Scandalul privind terenurile BNR continua. Senatorul PNL Daniel Zamfir sustine ca protocolul incheiat de BNR cu Ministerul Tineretului si Sportului in 1992 este ilegal si acuza Oficiul de Cadastru ca, la insistentele BNR, a nesocotit o decizie definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Zamfir…

- Pe fondul nemultumirilor exprimate de reprezentanti ai breslei magistratilor, dar si a protestelor de seara trecuta, din Capitala si din alte orase mari ale tarii, fata de modificarile ce vizeaza cele trei lei ale Justitiei, al doilea om in stat a adus in discutie inca o data faptul ca Parlamentul este…

- Deputatul USR Stelian Ion a anuntat pe Facebook ca deputatii din Comisia Iordache au fost convocati maine pentru a dezbate Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Surse politice au declarat si pentru Mediafax ca maine se va reuni Comisia speciala pentru Legile justitiei, desi anterior votase suspendarea…

- Nicoleta Dumitrescu Duminica seara, ca si in alte duminici din ultima vreme, in Capitala, dar si in numeroase orase din tara, romanii au iesit in strada pentru a protesta, actiunile lor fiind indreptate in mod special impotriva mult contestatelor modificari ce se doresc a fi facute de catre partidele…

- Manifestanții care au protestat, duminica seara, in Piața Victoriei impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției au inceput sa se retraga in jurul orei 21,00, in zona mai ramanand circa 100 de persoane. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO *Cioloș: Legile justiției,…

- Dupa ce au au dat-o, saptamana trecuta, din reculegere in injuraturi, politicienii ar putea repeta, astazi, performanta. Sedinta solemna organizata de Parlament in memoria Regelui Mihai ii va reuni pe ”penalii” Dragnea si Tariceanu cu dusmanul lor declarat, Klaus Iohannis. Si asta pentru ca, dupa ce…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei nu va lucra pe perioada doliului national instituit in memoria Regelui Mihai. Mai exact, Comisia isi va sista lucrarile in perioada 14 - 16 decembrie.

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției nu va lucra pe perioada doliului național instituit in memoria Regelui Mihai. Propunerea a fost facuta joi de senatorul PSD Nicolae Moga și adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, Comisia își va sista lucrarile…

- Parohia liberala a lui Gheorghe Falca se destrama. Deputatul PNL de Arad Eusebiu Pistru a confirmat, ieri, trecerea sa la partidul condus de Tariceanu. Amuzant este ca refugiatul Pistru este, ca si Falca de altfel, fost membru PDL ”liberalizat” peste noapte prin fuziunea celor doua partide. O fuziune…

- Deputatul USR Stelian Ion a propus marti, in cadrul sedintei comisiei speciale parlamentare privind legile justitiei, ca lucrarile acestei comisii sa fie suspendate timp de trei zile, in perioada de doliu national ca urmare a mortii Regelui Mihai.

- Deputatul PSD Florin Iordache, presedintele comisiei speciale parlamentare pentru elaborarea noilor legi ale justitiei, a declarat luni ca, in plenul Camerei Deputatilor, PSD isi va sustine amendamentul si va vota, in privinta raspunderii magistratilor, ca statul sa se indrepte obligatoriu impotriva…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a anuntat ca va organiza intre 5-17 decembrie, in Piata Victoriei, un targ de sarbatori, in conditiile in care legea organizarii adunarilor publice nu permite desfasurarea a doua manifestatii in acelasi loc. Reactia protestatarilor nu a intarziat sa…

- Orban: Eu exprim pozitia oficiala a PNL, Predoiu a exprimat un punct de vedere individual Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, marti, ca el este cel care exprima pozitia oficiala a patidului si ca deputatul PNL Catalin Predoiu a exprimat un punct de vedere individual referitor la comunicatul Departamentului…

- Predoiu, fost ministru al Justitiei: Nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca SUA ar trebui sa vorbeasca pe un alt ton cu Romania, dupa ce, seara trecuta, Departamentul de Stat a transmis un comunicat de presa in…

- Gheorghe Funar a reclamat la DNA incercarea de jefuire a statului roman prin institutionalizarea Casei Regale – statut care ar acorda sotilor Duda folosirea gratuita a Palatului Elisabeta pentru urmatorii 49 de ani, asta pe langa alte si alte beneficii. Funar a depus o plangere penala in care ii acuza…

- Pana sa se afle soarta motiunii de cenzura initiate de liberali, si dupa ce a urcat in doua randuri la tribuna salii in care s-a dezbatut si, ulterior, supus votului demersul Opozitiei, seful Guvernului a raspuns catorva intrebari din partea presei. Una dintre ele a vizat notiunea invocata in rezolutia…

- O modificare adusa in Comisia speciala condusa de Florin Iordache (PSD) la Statul judecatorilor și procurorilor il lipsește practic pe președinte de dreptul de a refuza, motivat, numirea unor judecatori.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a declarat, despre o posibila revocare a sa, ca nu are emotii si isi va face treaba pana in ultima zi de mandat. Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social pe tema legilor justitiei, ca nu are emotii privind o posibila revocare a sa din functie. Kovesi a participat, marti seara, la dezbaterea "Legile justitiei.…

- ”Din punctul meu de vedere exista un singur plan, cel puțin in privința DNA, sa ne facem treaba, pana in ultima zi, acest lucru o sa il fac și eu, pana in ultima zi de mandat sau pana in ziua in care se cere revocarea sau ce se mai poate cere. Nu am niciun fel de emoții cu privire la acest lucru.…

- Camelia Bogdan a facut afirmații halucinante in cadrul dezbaterii cu tema „Legile justiției. Statul de drept in pericol”, iar moderatoarea Andreea Pora s-a vazut nevoita sa o intrerupa.

- "Exista o urgenta, nu stim de ce este justificata aceasta urgenta. Nu neaga nimeni dreptul Parlamentului, este dreptul Parlamentului de a modifica legi, de a initia proiecte legislative, nu neaga nimeni dreptul Parlamentului de infiinta diverse comisii, dar constatam aici ca avem o comisie speciala,…

- Afirmatii socante ale unui cunoscut intelectual roman. In prezenta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, scriitorul Gabriel Liiceanu a lansat un atac extrem de violent la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea.Citește și: EXCLUSIV! Statul paralel exista! Vezi cine face parte de fapt din el – detalii…

- Chiar daca s-a vehiculat in cursul acestei zile ca, spre deosebire de anul trecut, in 2017 presedintii celor doua Camere ar fi primit de la Cotroceni o invitatie de a fi prezenti – alaturi de ceilalti demnitari ai statului – la traditionala parada de 1 decembrie, informatia nu se confirma. Nu deocamdata,…

- "In Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne eu sustin punctul de vedere al Romaniei. Din pacate, eu nu ascund ca acolo este o batalie romano-romana, pentru ca din acea comisie face parte si doamna Monica Macovei si eu sustin ridicarea MCV, doamna Monica Macovei sustine mentinerea…

- Jurnaliștii EVZ Dan Andronic și Mirel Curea, care au dat in vileag controversatele vizite ale Monicai Macovei și Dan Tapalaga in Arhiva SIPA, au oferit ieri noi detalii in Comisia parlamentara de ancheta. Primul a spus ca au fost copiate peste 3.000 de dosare, al doilea a dezvaluit cum erau șantajați…

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, senatorul Șerban Nicolae, a declarat, miercuri, ca va fi transmisa o informare președintelui Parlamentului European despre faptul ca europarlamentarul Monica Macovei refuza sa se prezinte pentru a fi audiata în acest for.…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, senatorul Serban Nicolae, a declarat, miercuri, ca va fi transmisa o informare presedintelui Parlamentului European despre faptul ca europarlamentarul Monica Macovei refuza sa se prezinte pentru a fi audiata in acest for. "Vom…

- In 2014 am avut finala prezidentiala Iohannis – Ponta, doi candidati pe care nu-i iubea nimeni (din afara familiilor), iar multi dintre votantii lor ii detestau. Vadim avea electoratul de nostalgici ai perioadei 1965 – 1980. Monica Macovei se baza pe intransigentii cu suflete de tortionari. Udrea ii…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Serban Nicolae, a vorbit în emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre faptul ca Monica Macovei refuza sa se prezinte la audieri la comisia SIPA. Europarlamentarul a transmis comisiei un raspuns…

- Prezenta liderului PSD in fata procurorilor, in aceasta dimineata, urmata de anuntarea, dinspre DNA, a motivelor pe care le au procurorii pentur a incepe urmarirea penala pe numele lui Dragnea au starnit reactii in randul clasei politice. Pe langa declaratiile social-democratilor care au facut declaratii…

- "Klaus Iohannis e nemultumit de rezultatul alegerilor din 2016 si incearca o formula politica care sa ocoleasca votul cetatenilor prin care sa-si impuna propriile solutii politice in vederea realegerii din 2019. Legile justitiei nu numai ca s-au bucurat de toata transparenta procesului de consultare,…

- Reactionand dupa cea de-a doua amanare consecutiva a sedintei Guvernului in cadrul careia ar fi urmat sa fie discutate modificarile fiscale, al doilea om in stat a dat de inteles ca in cazul unor masuri importante nu ar fi cazul sa apara graba. “Cred ca atunci cand este vorba de adoptarea in Guvern…

- Tariceanu și Dragnea au pareri diferite in legatura cu modificarile privind legile justiției. In timp ce șeful PSD iși dorește ca președintele sa poata numi, ca și pana acum, procurorii șefi, președintele Senatului nu este de acord.

- Cui prodest modificarea legilor justitiei? Infractorilor din categoria mai marilor politici. In folosul lor se schimba nu doar codul penal, ci se edifica statul feudal. De o parte rumanii. De alta boierimea postcomunista.

- Audierile in Comisia de ancheta privind arhiva SIPA, inființata in urma dezvaluirilor EVZ, in serialul „Noi suntem Statul!” continua miercuri, de la ora 14.00, cu audierea fostilor ministri ai Justitiei Tudor Chiuariu si Titus Corlatean, urmati de fostul procuror general al Romaniei, Ilie Botos. Chiuariu…

- Tudorel Toader se afla, la momentul de fata, la Parlament, la Comisia de specialitate, unde prezinta si sustine proiectul elaborat in ideea de a modifica Legile justitiei – trei la numar. Ministrul Justitiei s-a prezentat in fata alesilor neamului la doar cateva zile dupa ce Coalitia de guvernare decidea…