Aeroport blocat de drone. Niciun avion nu a mai putut decola Aeroportul din Frankfurt, cel mai aglomerat din Germania, si-a suspendat activitatea vineri timp de 30 de minute dupa ce doua drone au fost depistate, relateaza dpa. Niciun avion nu a decolat si nu a aterizat intre orele locale 17.15 (16.15 GMT) si 17.45, intrucat dronele ar fi putut ameninta siguranta pasagerilor, a anuntat operatorul aeroportuar Fraport.



Abia dupa ce dronele nu au mai fost vazute si politia germana a dat permisiunea a fost reluat traficul aerian. Dronele au perturbat recent traficul aerian si in Norvegia, la Londra, Dubai si New York, noteaza dpa. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele care ar fi trebuit sa decoleze astazi de pe Aeroportul din Bruxelles au fost ținute la sol mai multe ore, din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian. Greva personalului care ghideaza traficul aerian a fost programata chiar ...

- Traficul aerian pe Aeroportul din Craiova este blocat din cauza cetii, avand in vedere ca Doljul se afla sub atentionare de Cod Galben pana la ora 20.00. Doua curse care vin de la Londra și Bruxelles n-au putut ateriza, iar ...

- Traficul pe Aeroportul din Craiova este blocat din cauza ceíi foarte dense. Doua curse care vin de la Londra și Bruxelles n-au putut ateriza. ar cursa dinspre Banie catre Roma nu a putut decloa, anunta Realitatea de Craiova.

- Sute de pasageri asteapta de cinci ore sa decoleze spre Tel Aviv si Londra. Una dintre aeronavele care trebuia sa-i ia pe oameni se afla in aer de aproape o ora si incearca sa gaseasca un culoar pentru a putea ateriza pe pista de la Craiova. Cea de-a doua aeronava asteapta pe aeroportul din Otopeni…

- Ceata da peste cap traficul aerian. In dupa amiaza acestei zile, mai multe curse s-au retinut iar altele au fost redirectionate spre aeroportul din Iasi, Romania. Din aceleasi motive, zborul spre Frankfurt a fost anulat.

- O drona a perturbat marti traficul aerian pe aeroportul Newark (New Jersey), unul dintre cele trei mari aeroporturi new-yorkeze, a anuntat Agentia Federala a Aviatiei americane (FAA), relateaza miercuri AFP. "In jurul orei 17:00 (22:00 GMT), am primit doua informari despre zborurile care sosesc pe Newark,…

- Agentia pentru controlul traficului aerian (DFS) din Germania a anuntat luni ca dronele au provocat un numar record de perturbari ale curselor aeriene in 2018, relateaza dpa. DFS, care se ocupa de traficul aerian militar si civil, a afirmat ca anul trecut a inregistrat 158 de perturbari, in…

- Traficul aerian din Germania va fi perturbat, din nou, marti, 15 ianuarie, din cauza grevei personalului de securitate care va afecta aeroportul din Frankfurt, cel mai mare din Germania, a anuntat vineri sindicatul Ver...