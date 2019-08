Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian-Adrian Florescu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, potrivit unei decizii a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.Citește și: A ieșit la suprafața! Fosta firma a lui Dan Barna, bani grei pentru susținatorii…

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, numirea Mariei Minea in functia de prefect al judetului Sibiu potrivit Agerpres. Totodata, Adela Muntean a fost eliberata din functia de prefect al judetului Sibiu, printr-o alta hotarare a Executivului. In cadrul aceleiasi…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit pe Liviu Vasilescu in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane. Decizia a fost publicata miercuri, 21 august, in Monitorul Oficial.Liviu Vasilescu a fost schimbat din functia de sef al Directiei…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, va fi numit, miercuri, 21 august a.c., in funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Numirea acestuia se afla pe ordinea de zi a Guvernului și vine la propunerea conducerii PSD Gorj. In funcția de prefect al județului…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit pe Nicolae Nasta la departamentul pentru armamente al Ministerului Apararii în locul lui Doru-Claudian Frunzulica, iar acesta a fost numit pe funcția deținuta de Nasta la Departamentul pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale din Minister,…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit, miercuri, pe Gabriel Lungu in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si pe Dan Matei in functia de consilier de stat pe probleme economice, in cadrul Cancelariei prim-ministrului, potrivit agerpres.ro. Citește și: ALERTA - CCR a admis conflictul…