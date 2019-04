Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov a simțit nevoia sa se relaxeze, motiv pentru care a mers la gala la care a luptat Mirel Dragan și, apoi, Daniel Ghița. Adrian Alexandrov isi vinde casa. Ce suma cere logodnicul Elenei Udrea pe vila de lux din Corbeanca FOTO Iubitul Elenei Udrea a ajuns inca de la inceputul…

- "Vila de vanzare in Corbeanca, 170 mp utili, 4 dormitoare - vedere la lac. RE/MAX Estates va propune spre vanzare o superba vila in Corbeanca, amplasata pe strada Laguna Albastra. Confortul, eleganta si amplasarea sunt cuvintele cheie care definesc aceasta proprietate ca fiind una exceptionala",…

- Adrian Alexandrov a fost surpins in București zilele trecute, in timp ce incerca sa iși rezolve niște probleme. Iubitul Elenei Udrea are mai multe proprietați de lux pe care le-a scos la vanzare: vila superba in cartierul Primaverii (aproape 3,2 milioane de euro), vila in Floreasca (2,8 milioane…

- Ilie Stan a facut primele declaratii despre relatia cu Elena Udrea la GSP LIVE. Chestionat pe acest subiect, Ilie Stan a raspuns zambitor: "Am cunoscut-o la București, fiind buzoieni. Nu aveam cum sa avem o relație la Buzau, pentru ca amandoi eram la București". Adrian Alexandrov, o noua imagine…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a postat pe Facebook o fotografie de familie. Udrea si Alexandrov sunt la plimbare cu fiica lor, Eva Maria. Elena Udrea a fost eliberata de Craciun din inchisoarea din Costa Rica.

- El s-a intors exact dupa ce Udrea a reusit sa fie eliberata din penitenciarul din Costa Rica (24 decembrie 2018 – n.r.), unde a stat de pe 3 octombrie 2018, scrie click.ro. In cele aproape trei luni de detentie, Adrian a avut grija de fiica lor, Eva Maria (4 luni), insa si-a cam neglijat afacerile…

- Elena Udrea si Adrian Alexandrov au ieșit la plimbare cu micuța Eva Maria, care a implinit patru luni, in orașul costarican San Jose, unde Elena Udrea s-a mutat dinainte sa primeasca vestea condamnarii la inchisoare in Romania. Elena Udrea si Alina Bica, aflate de pe 3 octombrie in arest…

- Mama lui Adrian Alexandrov, barbatul cu care s-a logodit Elena Udrea si cu care are deja o fetita, lucreaza de ani buni in Italia, revenind in tara si in Sulina, orasul natal, doar in scurte vacante sau in concediu. Ana Alexandrov este insa la curent cu tot ce se intampla in familia ei, tinand legatura…