- Reporter:- Cum ați acționat in mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava pentru modernizaea infrastructurii rutiere din județul Suceava? Catalin Nechifor:- Despre drumurile din Suceava este mult de povestit. S-a facut, din pacate, prea puțin din 1989 și pana acum, insa anumite lucruri trebuie…

- Reporter:-Care a fost inceputul proiectului depozitelor de deșeuri din județul Suceava? Catalin Nechifor: -Proiectul gropilor de gunoi este un exemplu de proiect dificil, inceput inca din 2004 și nici azi nu a ajuns sa fie 100 % implementat. In 2004 a existat o inițiativa in zona privata, a fost oferta…

- Reporter:- Cum a fost pornit proiectul restaurarii și stabilizarii Cetații de Scaun a Sucevei? Catalin Nechifor:-Cetatea de Scaun este un obiectiv major de patrimoniu al Sucevei, poate cel mai important in afara de manastirile din județ și care avea nevoie de intervenții majore la infrastructura, la…

- Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baișanu, a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca a depus un proiect de lege prin care 61 de primarii din județ ar urma sa nu mai plateasca ratele și dobanzile la proiectul „Suceava – utilitați și mediu la standarde europene”. Alexandru Baișanu…

- Reporter:- De unde a pornit ideea de a realiza TransRarau, un drum turistic care acum a devenit foarte cautat de turiști? Catalin Nechifor: -TransRarau este proiectul la care am ținut cel mai mult. Nu e cel mai important in comparație cu Aeroportul, in comparație cu alte investiții, dar din punct de…

- Reporter:-Timp de patru ani de zile ați fost președinte al Consiliului Județean Suceava intre 2012 și 2016 și ați avut in subordine și Spitalul Județean Suceava. Cum a fost experiența de a coordona un astfel de unitate sanitara? Catalin Nechifor: -Spitalul Județean Suceava este una dintre cele mai importante…

- Reporter: -Pana la urma cine a construit Aeroportul Suceava pentru ca astazi se lauda mai toți? Catalin Nechifor:- Aeroportul, așa cum l-am știut pana in 2013 a fost construit in timpul comunismului. Pista, platforma, aerogara, balizajul, toate au fost construite incepand cu anii 60-70, parțial, catre…

- Vicepremierul si ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Vasile Daniel Suciu, va fi prezent astazi in judetul Suceava, intr-o vizita de lucru pentru a semna mai multe contracte de finantare pentru proiecte de dezvoltare din mai multe localitati.Incepand cu ora 11:00, Vasile ...