Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a fost trimisa de urgența la Spitalul de Psihiatrie Sapoca pentru a coordona ancheta interna. Ordinul a venit direct de la premierul Viorica Dancila. “In urma informarii in permanența a premierului, la dispoziția acesteia, am pornit de urgența la spitalul Sapoca…

- Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, susține ca in cazul morților oribile din Buzau ar putea fi vorba de malpraxis. Asta dupa ce patru persoane au murit dupa ce un bolnav a atacat cu un stativ de perfuzii pacienții internați la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul…

- Apar noi detalii despre incidentul șocant petrecut in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, in urma caruia patru pacienți și-au pierdut viața, iar alți noua a fost raniți. Atacatorul are 38 de ani și se intrenase la cerere pentru sevraj etilic. Directorul…

- Un incident șocat a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din Buzau. Un pacient a omorat patru bolnavi, iar alți noua au fost raniți grav dupa ce au fost atacați și loviți cu bestialitate de barbat. Este vorba de un pacient de 38 de ani care fusese internat…

- Circulatia pe Autostrada Soarelui a fost blocata in aceasta dimineata in urma a doua accidente grave care au avut loc la interval de cateva zeci de minute. Un om a murit dupa ce masina lui a luat foc in mers. S-a intamplat pe sensul spre litoral la kilometrul 77, in localitatea Dor Marunt. Se pare The…

- Se solicita demisii in lanț dupa nenorocirea de la Caracal care a creat indignare și revolta in toata țara. Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului intervine și cere ferm demiterea directorului STS, Sorinel Vasilca, si a ministrului Comunicațiilor, Alexandru Petrescu. „APADOR-CH considera total…

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramasite umane si bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie și trei locatii gresite. “A fost un apel de The post Fapte grave in…

- Pana la ora 19.00, procesul de vot s-a desfașurat in condiții de normalitate fara a fi perturbat de incidente grave. In total, polițiștii fac verificari in 48 dosare reprezentand posibile fapte cu caracter penal in legatura cu alegerile de duminica, 26 mai. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant…