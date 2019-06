Actorul din Suleyman vine in Romania la inaugurarea unui magazin de haine

Stiri pe aceeasi tema

- ANGLIA U21 - ROMANIA U21 2-4 // Tudor Baluța, 20 de ani, mijlocașul naționalei U21, cel care in aceasta vara va face pasul de la Viitorul la Brighton, a oferit un discurs superb la finalul meciului cu Anglia, caștigat entuziasmant cu 4-2. ...

- Cantareața a facut dezvaluiri din viața ei la o emisiune de televiziune. Aceasta a marturisit ca pe vremea cand era mica a furat dintr-un magazin. Antonia și-a amintit de vremea cand era doar o copila. Artista a povestit ca i s-a intamplat sa fure dintr-un supermarket, pe vremea cand era in America.…

- CFR Cluj are nevoie de un punct in disputa cu Craiova, programata duminica, de la ora 21.00, pentru a deveni campioana in acest sezon. Ardelenii iși asigura fanii ca vor face totul pentru a se bucura, la finalul jocului cu oltenii, de un nou titlu, al doilea consecutiv pentru echipa din Gruia. Capitanul…

- The Empty Shop, primul magazin gol din Romania unde se doneaza haine, un proiect initiat de Promenada Mall, se redeschide. In perioada 24 aprilie - 09 mai, cei care vor sa doneze haine pentru oamenii nevoiasi, sunt asteptati in cadrul Promenada Mall...

- Se redeschide primul magazin din Romania in care rafturile sunt goale. Spatiul a fost gandit intentionat asa, tocmai pentru ca oamenii sa poata veni sa doneze hainele pe care nu le mai imbraca si care vor ajunge la familii cu posibilitati materiale reduse. Anul trecut, o cantitate record de peste 30…

- Romanii din țara și din strainatate abia așteapta sa urmareasca meciul din semifinalele Fed Cup dintre Franța și Romania. Fetele noastre sunt susținute și de militarii romani din Afganistan. Franța - Romania, duel din semifinalele Fed Cup, se joaca sambata (ora 15:00) și duminica (ora 14:00). Meciurile…

- Merasport, singurul distribuitor Hummel Sport in Romania, sponsor oficial al Federatiei Romane de Handbal deschide primul magazin in Baia Mare. Inaugurarea este programata pentru sambata, 6 aprilie 2019, la ora 13.00. “In noul magazin veți gasi ultimele colectii ale echipamentelor sportive, pantofi…

- Scriitorul Adrian Teleșpan a fost invitatul rubricii de carte de la „Neatza”! Partenerul Anei Morodan in aventura „Asia Express” a vorbit despre romanul „Cimitirul”, cartea care l-a dus in topul celor mai citiți autori din Romania.