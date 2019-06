Stiri pe aceeasi tema

- Doua activiste canadiene care lucrau pentru o agenție de non-guvernamentala au fost rapite joi in apropierea unui hostel din cel de-al doilea oraș ca marime din Ghana, Kumasi, a anunțat poliția, potrivit MEDIAFAX.Femeile, in varsta de 19 și 20 de ani, lucrau ca voluntare pentru agenția Youth…

- Pentru a face fata provocarii, conducerea clubului a decis sa aduca un plus pe banca tehnica, fiind stiute problemele de sanatate ale lui Gigi Camenita, omul de care se leaga ascensiunea echipei de fotbal feminin a Aradului. Astfel, timisoreanul Florin Bugar, cel care a antrenat-o pe fosta prim-divizionara…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din York a analizat probe prelevate din 711 locuri, aflate in 72 de tari de pe sase continente, si a detectat cel putin unul dintre cele 14 antibiotice urmarite in 65% dintre esantioane, potrivit unui comunicat dat publicitatii de universitatea britanica.…

- Opt dintre cele mai mari orase din Romania genereaza peste jumatate din Produsul Intern Brut (PIB) al tarii si suntem de acord ca este mare nevoie de dezvoltarea mai multor astfel de motoare de crestere economica, a afirmat, marti, in cadrul conferintei "Cities of Tomorrow", ambasadorul Germaniei la…

- Opt dintre cele mai mari orase din Romania genereaza peste jumatate din Produsul Intern Brut (PIB) al tarii si suntem de acord ca este mare nevoie de dezvoltarea mai multor astfel de motoare de crestere economica, a afirmat, marti, in cadrul conferintei "Cities of Tomorrow", ambasadorul Germaniei…

- Accidentul a avut loc pe autostrada Tamale-Kintampo din districtul Kintampo de Nord. Doua autobuze s-au ciocnit frontal, iar daca politia ghaneza anunta initial ca ar fi peste 70 de persoane decedate, bilantul revizuit indica faptul ca numarul mortilor ar fi de peste 60. Cauzele coliziunii…

- "Moartea a cel putin saizeci de persoane a fost confirmata", a declarat un comandant de politie, Joseph Antwi Gyawu, precizand ca accidentul a avut loc in jurul orei 2:00 GMT in regiunea Bono Est, la circa 430 km nord de capitala Accra. "Vehiculele mergeau in directii diferite cand a avut loc coliziunea",…

- Femeile dintr-un sat din Ghana nu au voie sa nasca in perimetrul localitații pentru ca tradiția spune ca acest lucru ii va jigni pe zei. Femeile insarcinate sunt astfel nevoite sa plece intr-o localitate invecinata in momentul travaliului, suportand dureri ...