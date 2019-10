Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au oprit in trafic, in aceasta dimineața, autovehiculele destinate transportului de elevi. In cadrul acțiunii, au fost verificate documentele conducatorilor auto (permisul de conducere și atestatul), ale autovehiculului…

- PLAN TERITORIAL COMUN DE ACTIUNE pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar 2019-2020 Capitolul I - CONSIDERATII GENERALE ...

- Ieri, 28 august, Inspectoratul de Poliție Județean Dambovița a continuat sa acționeze pe raza județului, pentru creșterea gradului de siguranța Post-ul Acțiuni ale polițiștilor dambovițeni, pentru siguranța publica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acțiune de amploare organizata de Poliția Municipiului Focșani In perioada 23 – 25 august a.c., polițiști din cadrul structurilor de ordine publica și poliție rutiera, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, au desfașurat…

- In perioada 15-18 august a.c., 174 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita vor fi in strada, zilnic, Post-ul Politistii din Dambovita, la datorie pentru o minivacanta in siguranta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii suceveni au organizat, la finalul acestei saptamani, o acțiune de informare și au efectuat mai multe controale pentru respectarea legislatiei in domeniul hotelier, legalitatea actelor de comerț si cresterea gradului de siguranta a turistilor. Poliția Suceava a transmis ca aceste activitați…

- 250 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, alaturi de efective de jandarmi, au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale. In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 41 de evenimente, dintre care 26 au fost sesizate pe numarul unic…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba in colaborare cu polițiștii de ordine publica cu atribuții pe linia poliției rutiere, au organizat pe raza județului Alba o acțiune privind creșterea gradului de disciplina rutiera. Polițiștii au aplicat 592 de amenzi și au constatat…