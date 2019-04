Stiri pe aceeasi tema

- ​​Philippse Heim, adjunctul CEO-ului Societe Generale, responsabil cu activitatea de retail al bancilor din grup, alaturi de fostul ministru al Finanțelor din Guvernul M.R.Ungureanu, Bogdan Dragoi și de decanul Facutații de Contabilitate din ASE, Liliana Feleaga au fost desemnați administratori ai BRD…

- ​Guvernul obliga și în 2019 companiile cu capital de stat sa distribuie, sub forma de dividende, minim 90% din profitul pe anul anterior, dar și din rezerve. Daca reprezentanții Transgaz încearca sa convinga acționarii ca au nevoie de bani pentru investiții, cei ai Romgaz se supun fara nicio…

- Corpul de Control al ministrului Transporturilor va efectua in perioada urmatoare un control tematic la Metrorex cu privire la aspectele semnalate de membrii USLM (Unitatea - Sindicatul Liber Metrou), informeaza ministerul de resort printr-un comunicat de presa. Joi, la sediul Ministerului…

- Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca TAROM poate ramane in zilele urmatoare fara certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana din cauza faptului ca "guvernul a provocat o criza in conducerea companiei". Bodea a precizat ca ministrul Transporturilor…

- Concret, la 26 februarie 2019, Adunarea Generala Extraordinara de la Transelectrica a votat impotriva majorarii cu 18 milioane lei a capitalului social al filialei SMART SA, societate la care Transelectrica detine aproximativ 70% din actiuni, iar Ministerul Economiei 30% din capitalul social.…

- Consiliul de Administratie al Romned SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 21.03.2019, la sediul societatii Romned Port Operator SA. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cuprinde: prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului…

- Adunarea Generala a Actionarilor societatii Electrocentrale Constanta SA, avand in vedere prevederile Legii Societatilor nr. 31 1990, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor Ordinului ministrului Energiei nr. 230 21.12.2018, a decis, la sfarsitul anului trecut, in prezenta actionarilor, revocarea…

- ​Ioan Bendei, vicepreședinte și administrator al RCS&RDS, și-a prezentat marți demisia din cadrul Consiliului de Administrație al companiei, decizie luata 'din motive personale', se arata într-un comunicat pe burs[ al grupului DIGI. Ioan Bendei va ramâne în cadrul DIGI,…