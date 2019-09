Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs pe șoseaua Gherla – Cluj, la ieșire din localitatea Iclod spre Fundatura. Evenimentul a avut loc joi in jurul orei 14,30 și au intervenit echipaje medicale de ambulanța, pompierii și poliția. Din primele informații, este vorba despre o autoaccidentare. Un autoturism ar…

- Accident grav, in aceasta seara, intre Timișoara și Giroc. O femeie a fost transportata la spital in stare grava, fiind lovita de un autoturism. Conform primelor informații, femeia se afla pe bicicleta atunci cand traversa pe marcajul pietonal. A fost lovita de un tanar in varsta de 19 ani, care circula…

- Doua autoturisme au fost distruse in urma unui accident rutier care a avut loc pe Calea Torontalului din Timișoara. In urma impactului, o femeie a fost ranita și transportata la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Vina o poarta șoferul unui autoturism care circula pe strada Felix. La intersecție…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața in jurul orei 8,30 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Jucu, la Km. 17. Din primele informații, a fost vorba despre o coliziune intre autovehicule, in urma careia mașinile implicate au parasit șoseaua. Conform martorilor, intr-una dintre mașini se…

- Un accident s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DN 69, intre localitațile Vinga și Șagu din județul Arad. Un Audi și un Opel s-au ciocnit, Audi-ul ajungand pe marginea drumului serios avariat. Circulația pe drumul care leaga Timișoara de Arad a fost, inițial, blocata total, acum mașinile mergand…

- Zi plina de accidente pe șoselele din Timiș. O femeie a fost ranita și transportata la spital, dupa ce, pe drumul dintre Timișoara și Buziaș, un șofer nu s-a asigurat atunci cand a vrut sa depașeasca. Accidentul rutier s-a petrecut in apropiere localitații Chevereșu Mare. Conducatorul auto se indrepta…

- Neatenția unui șofer a dus la producerea unui accident pe șoseaua care leaga Timișoara de Lugoj, in dreptul localitații timișene Ghiroda. „In accident au fost implicate un autoturism și o macara auto in care se aflau doar șoferii. Șoferul autoturismului a ramas blocat, a fost scos de catre echipajul…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN 6, șoseaua care leaga Reșița de Orșova. Coliziunea intre un TIR care transporta paleți și un autoturism in care se aflau doua persoane s-a produs in jurul orei 16.00, in zona localitații carașene Topleț. La fața locului s-au deplasat…