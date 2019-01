Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si aproximativ 23 au fost ranite vineri dupa ce un autobuz supraetajat a intrat intr-un adapost al unei statii de autobuz din capitala canadiana Ottawa in timpul orelor de varf, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters.

- Un autobuz cu etaj din orasul Ottawa a lovit vineri acoperisul unei statii de autobuz, omorand trei persoane si ranind alte 23, dintre care mai multe "grav", a anuntat primarul capitalei Canadei, Jim Watson, relateaza AFP citat de Agerpres .

- Un accident in care a fost implicat un tren de mare viteza a curmat cel mai multe vieti si a trimis pe mana medicilor 47 de oameni, care au fost raniti. Conform site-ului BBC, 9 oameni si-au pierdut viata. Totul s-a intamplat joi dimineata, in jurul orei locale 6.30, in statia Marsandiz din capitala…

- Un autobuz scolar din Hong Kong a intrat in plina viteza in pietoni. Doi oameni au murit, iar 12 au fost raniti in urma tragediei. Din imaginile surprinse la fata locului se vad numerosi oameni care zac la pamant.

- Accident grav in capitala britanica Londra. Un autobuz supraetajat a intrat in plin intr-o stație aglomerata.Cel puțin 20 de oameni au fost raniți. Mulți dintre ei sunt internati in stare grava, printre care și o fata de 15 ani.

- Incident șocant in China, acolo unde un autobuz a cazut in gol peste 70 de metri, din cauza ca șoferul era prea ocupat sa se bata cu o pasagera. Din primele informații, cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 45 au fost ranite.

- Cel putin 15 migranti, printre care si copii, au murit dupa ce camionul in care se aflau s-a rasturnat, duminica, in vestul Turciei, in provincia Izmir, a anuntat agentia Anadolu, citata de Reuters.