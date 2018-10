Accident in fata Garii de Nord din Timisoara Accidentul s-a petrecut la intersecția Bulevardului Dragalina cu Bulevardul Republicii. Unul dintre conducatorii auto, care circula spre centrul orașului pe Bulevardul Republicii, a forțat semaforul și a acroșat un autoturism al carui șofer facea dreapta pe Bulevardul Republicii, pe verde intermitent. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ricoșat și a darmat gardul dintre cele doua sensuri de mers. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Conducatorii auto urmeaza acum sa se prezinte la biroul tamponari din cadrul Poliției Rutiere, pentru ca oamenii legii sa ia masurile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

