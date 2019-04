Accident grav: Două microbuze pline cu oameni s-au ciocnit frontal. Sunt mai mulţi răniţi, a fost activat planul roşu Accident grav: Doua microbuze pline cu oameni s-au ciocnit frontal. Sunt mai multi raniti, a fost activat planul rosu Mai multe persoane au fost ranite dupa ce doua microbuze in care se aflau 27 de pasageri s-au ciocnit sambata seara in zona localitatii iesene Letcani. Autoritatile au declansat planul rosu de interventie la ora 21.15. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de interventie, respectiv unul de la descarcerare, o autospeciala de comanda si prima interventie, trei echipaje de prim ajutor si sase ambulante. Potrivit presei iesene, opt dintre cei 27 de calatori au fost transportati… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plan roșu de intervenție! Opt persoane au fost ranite și au ajuns la spital dupa ce doua microbuze in care se aflau 27 de pasageri s-au ciocnit sambata seara in zona localitatii Letcani din județul Iași.

- Autoritațile din județul Iași au declanșat planul roșu de intervenție, sambata seara, in urma unui accident in care au fost implicate doua microbuze, care transportau in total 27 de pasageri. Accidentul s-a produs in jurul orei 21:00, pe E58, in apropiere de localitatea Lețcani din judetul Iasi. La…

- Autoritațile din județul Iași au intrat in alerta sambata seara, dupa ce doua microbuze cu 27 de calatori s-au ciocnit in comuna Lețcani, transmite Mediafax.Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Iași, accidentul s-a produs sambata seara, in comuna…

- Doua microbuze in care se aflau zeci de calatori au intrat in coliziune la Letcani sambata seara. In urma impactului, la ora 21.15, a fost declansat planul rosu de interventie. In cele doua microbuze se aflau 27 de persoane. La fata locului au fost trimise numeroase echipaje de interventie: unul de…

- Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie in cazul unui microbuz rasturnat miercuri dimineata in zona localitatii Dobrovat, in care se aflau 25 de pasageri, un numar de patru...

- Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie in cazul unui microbuz rasturnat miercuri dimineata in zona localitatii Dobrovat, in care se aflau 25 de pasageri, un numar de patru dintre acestia fiind raniti mai grav, potrivit primelor informatii, relateaza agerpres.Vezi…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc luni seara la o sectie de incarcare butelii din localitatea Stei, fiind activat planul rosu de interventie, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Bihor, Camelia...

- Un accident deosebit de grav a avut loc, in aceasta dimineața, pe un drum din vestul țarii, fiind activat planul roșu de intervenție. Accidentul rutier s-a produs pe DN 6, la ieșire din localitatea Buchin, din județul Caraș-Severin. Potrivit Centrului Info Trafic al Poliției Romane, pe fondul neadaptarii…