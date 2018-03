Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Turda, Cristian Matei, a participat la un eveniment organizat de Ambasada Franței in Romania și de Institutul Cultural Francez din Romania, pe tema orașelor durabile, prezentand direcțiile strategice de dezvoltare a Turzii și proiectele care se deruleaza. Read More...

- ”Fata de obiectul de reglementare, consideram ca legea transmisa la promulgare se impune a fi reanalizata de catre Parlament sub aspectul oportunitatii acesteia intrucat, pe de o parte, interesul public general nu justifica o asemenea reglementare, fiind afectate standardele de integritate, iar pe…

- „Nicio lege inventata de Dragnea nu va putea șterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala și un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetați și eventual condamnați. Chiar ei sunt cei care țara, care fura țara, care…

- Congresul PSD. Primele incidente. Cativa protestatari au fost ridicati de jandarmi Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata dimineata, in fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar PSD, jandarmii ridicand unii protestatari care au scandat impotriva PSD. Trei protestatari au…

- Directorul sportiv al echipei AC Milan, Massimiliano Mirabelli, a dezvaluit ca gruparea italiana vrea sa il transfere pe portarul formatiei Napoli, Pepe Reina, care va deveni liber de contract la finalul sezonului, ceea ce alimenteaza zvonurile ca Gianluigi Donnarumma ar urma sa plece. Campion…

- Legislația din România este extrem de permisiva când vine vorba despre numele pe care le pot primi copiii la naștere. Poate tocmai de aceea exista cetațeni români cu prenume ca „Ministru”, „Justiția”, „Poliția”, „Superman”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala.Actul normativ…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Deși reglementarea e veche, credem ca sunt mulți tineri care nu știu sau unii au uitat de aceasta lege (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul…

- "Proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor prevede, in esenta, ca modificarile facute coeficientilor de stabilire a indemnizatiilor lunare se vor aplica doar odata cu inceputul unui nou mandat al celor doua camere…

- Deputatul PSD Cristina Burciu a adresat o interpelare Ministrului, Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, prin intermediul careia i-a adus in atenție memoriul trimis de catre conducerea Asociatiei Pensionarilor si Persoanelor Varstnice „Dr. Ioan Ratiu” din municipiul Turda – presedinte…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- In noul an financiar (martie 2018 – februarie 2019), Kaufland va crea peste 1000 noi locuri de munca in Romania, in contextul in care vor fi deschise zece noi magazine, inclusiv in orașe de dimensiuni mici.

- F. T. In cursul saptamanii trecute, s-a cunoscut din nou o recrudescenta a numarului de animale salbatice – de data aceasta a porcilor mistreti si nu a ursilor, cum s-a intamplat la sfarsitul anului trecut – care au iesit din padure si au plecat „la plimbare” prin oras… Astfel, potrivit unui comunicat…

- Fenomenul automatizarii vanzarilor online și creșterea volumului investițiilor in media digitala au dus la creșterea importanței datelor despre consumatorii de media digitala și reluarea discuțiilor legate de modul de utilizare al acestora. Tehnologia preia treptat locul cercetarii clasice in domeniul…

- Aceasta este legea care va face prapad in Romania. In trei luni va intra in vigoare, iar mii de romani vor fi vizati. Este vorba despre un nou Regulament European, mult mai dur decat cel actual.Nerespectarea noului Regulament poate atrage mai multe tipuri de sanctiuni sau despagubiri, inclusiv…

- Conform unui document oficial, anul acesta vor fi receptionati circa 85 de kilometri de autostrada: ciotul de la intrarea in Capitala a Autostrazii Bucuresti – Ploiesti, Nodul Gilau, o sectiune din lotul 2 Lugoj – Deva, lotul 3 Lugoj – Deva, loturile 3 si 4 Sebes – Turda si trei loturi din Autostrada…

- 'PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul motiunii simple impotriva ministrului Muncii. Motiunea va fi depusa astazi si va fi intitulata: 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale', a spus deputatul PNL Mara Calista, la Parlament. Ea a prezentat principalele…

- Semifinala Eurovision de la Turda a debutat duminica seara de la ora 21.00, și a fost transmisa in direct de TVR. Concurenții au cantat la zeci de metri adancime, in Salina Turda, cea mai spectaculoasa salina din Romania și nu numai. Read More...

- Primaria Sectorului 3 ofera, tot in premiera pentru București, persoanelor care au dobandit cetațenia romana și nu au avut niciodata domiciliul in Romania, posibilitatea programarii on-line pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila. De asemenea, persoanele…

- Conform declarațiilor doamnei Viorica Dancila, sute de kilometri de sosea de mare viteza ar urma sa fie construiti in urmatorii ani, in Romania. De aceasta promisiune se leaga și proiecte

- La data de 07.02.2018, in jurul orei 12.17, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, au depistat un tanar, de 20 ani, din Turda, in timp ce conducea autovehiculul pe raza municipiului, fara a poseda permis de conducere. Read More...

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, despre cresterile salariale sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului.Decizia aparține Curții Internaționale de Arbitraj…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Romania risca sa devina o tara cu forta de munca nejustificat de scumpa Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei…

- Legea care modifica transcrierea actelor de stare civila privind cetațenii romani din strainatate care nu au avut niciodata domiciliul in Romania, cei care au redobandit sau carora li s-a acordat cetațenia romana, a intrat in vigoare.

- Ce este Loteria Vizelor. Programul Loteria Vizelor ofera in fiecare an șansa pentru 55.000 de oameni sa obțina permis de ședere in SUA și sa beneficieze de toate drepturile unui cetațean american, mai puțin dreptul de a vota. Programul Loteria Vizelor funcționeaza din anul 1995. In fiecare an, 55.000…

- O importanta lege a intrat in vigoare sambata, 27 ianuarie, dar, cum aceasta este zi nelucratoare, prevederile actului normativ respectiv vor fi aplicate incepand de luni, 29 ianuarie.Legea are la baza o directiva europeana. Astfel, toate bancile din Romania sunt obligate sa le acorde aceste…

- Asociația Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie (R.E.A.D.C.) -Turda a obținut ieri, 23.01.2018, la Curtea Constituționala a Romaniei o victorie uriașa in favoarea tuturor proprietarilor de carnasiere domestice (caini și pisici) din Romania. Read More...

- Un turdean acuza administrația locala din Turda, pe motiv ca punctul de lucru de la Materna, unde se incasau taxe și impozite, nu mai poate face aceste incasari, pe motiv ca... nu are internet! ”Sunteți de rasul curcilor”, transmite turdeanul, indignat. Read More...

- Luni dimineata, la nivelul Sectorului PF Viseu de Sus s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 5.30,, un echipaj al politiei de frontiera a indentificat si oprit in trafic, pe DN 17c, in localitatea…

- Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Read More...

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Leislatorii elevețieni vor interzice fierberea lobsterilor de vii, pe fondul temerilor ca aceștia ar putea simțit durerea. Legea va intra in vigoare de la 1 martie și face parte dintr-un pachet mai larg de legi pentru protecția animalelor.

- Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare, dupa amanari succesive la data de 1 ianuarie 2018. 1. Cine poate uza de aceasta procedura? Legea falimentului personal se aplica debitorului, persoana fizica, ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, vrea ca noua lege a transplantului sa fie clara, funcționala, sa respecte directivele europene și sa elimine orice suspiciuni. Reprezentanții Asociației Transplantaților cred ca este bine ca Romania sa fie inscrisa in Eurotransplant. Ministrul Bodog s-a intalnit,…

- APC militeaza pentru respectarea dreptului pacientului de a alege daca vrea sa fie vaccinat sau nu Acțiunile in forța exercitate asupra societații civile autentice din Romania, la ordinul unor reprezentanți vremelnici ai statului roman, in primele zile ale acestui an, ne arata ca anul 2018 va fi un…

- In unele orase au aparut, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii, iar ministrul Sanatatii spune ca a solicitat inspectorilor sanitari sa verifice si sa sanctioneze promotorii tuturor campaniilor publicitare care vizeza sanatatea publica si care nu au avizul Ministerului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului anului 2018 si asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca Romania…

- Cum poate obține Radu Mazare azil in Madagascar, unde și-a construit un complex de bungalouri. Fostul primar ar putea fi inclus pe lista celor mai cautați fugari, dupa ce Instanța suprema va decide sa emita un mandat de arestare in lipsa pe numele acestuia. Radu Mazare vrea sa obțina azil politic in…

- La data de 25.12.2017, in jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun. Turda, Biroul Rutier, au fost sesizati despre faptul ca pe strada Calea Victoriei din Turda, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Politistii rutieri s-au deplasat la fata locului unde au constatat ca…

- „A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

- Specialistii Centrului de Reabilitare a animalelor salbatice apartinand Asociatiei pentru Protectia Pasarilor si a Naturii "Grupul Milvus" au eliberat in natura, joi, la Targu Mures, un ciuf de padure dupa ce acesta a primit ingrijirile medicale necesare in urma unui accident. "Ciuful…

- Pașunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau dețin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor de terenuri agricole, pe care se pașuneaza. Masura a fost luata de Guvern printr-o ordonanța de urgența care ridica…

- Sute de magistrati s-au adunat pe treptele Palatului de Justitie din Bucuresti pentru a protesta fata de intentia de modificare a legilor justitiei. Un magistrat din Bucuresti a declarat, la intrebarile ziaristilor, ca legea interzice magistratilor sa faca greva, nu sa protesteze. "Nu ne interzice legea…

- Folosirea Coroanei de Otel in cazul ceremoniilor funerare pentru Majestatea Sa Defuncta Mihai I nu apare ca interzisa in legea privind protejarea patrimoniului cultural national mobil la care a facut referire joi directorul MNIR, avocatul Bogdan Grabowsk.