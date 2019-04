Stiri pe aceeasi tema

- Romanul, in varsta de 50 de ani, a murit, miercuri, in fata unui supermarket Lidl de pe via Aosta din Torino, Italia. Potrivit presei din italia, barbatul era cunoscut de oamenii care locuiesc in zona pentru ca cerșea in acea zona. Autoritațile au fost alertate de clienții magazinului care l-au vazut…

- Tragedie aviatica in Chile. Cinci oameni au murit dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit peste o casa.Autoritatile au anuntat ca imobilul a luat foc, dar ca din fericire, nimeni nu se afla in imobil in momentul accidentului.

- O femeie insarcinata in șase luni, din județul Argeș, a murit in urma unui stop cardio-respirator, cand se afla intr-o ambulanța ce o transporta catre un elicopter SMURD. Ea urma sa ajunga la un spital din Capitala.

- Neil Thompson, in varsta de 35, a scos-o pe fiica lui de 13 luni, Hailey, din flacarile care au cuprins casa familie din Lossiemouth, Scoția. Omul de afaceri a suferit rani grave și a fost transportat la Spitalul Glasgow Royal Infirmary, dar a murit sambata. Partenera de viața a barbatului, Natalie,…

- Avionul, de tip Cessna, efectua o cursa din Parcul natural Maasai Mara spre orasul Lodwar. Aparatul de zbor s-a prabusit in vestul Kenyei. „La bordul avionului usor erau cinci persoane - pilotul si patru turisti straini; nu exista supravietuitori", a declarat Edward Mwamburi, seful Politiei…

- In total, 26 de elevi au fost raniti in urma acestui teribil eveniment, dar doi baieti si o fata si-au pierdut viata, a anuntat timeslive.co.za. Incidentul a avut loc la ora 8.10 dimineata. „E o zi foarte trista pentru noi. O pasarela care unea cladirea principala a scolii de cladirea in care erau salile…

- In aceasta noapte medicii de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina la pentru a salva o tanara de 25 de ani din Valu lui Traian.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, spune ca "a fost o solicitare la o pacienta 25 ani gasita in…

- O femeie de 62 de ani a murit dupa ce ambulanta nu a reusit sa ajunga la ea din cauza unui drum inzapezit. S-a intamplat saptamana aceasta in satul Micauti din raionul Straseni. Pacienta a ajuns la punctul medical din localitate, unde a facut stop cardiac.