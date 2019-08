A fost spart un sediu de POLIȚIE din Prahova. Probe informatice au fost furate Postul de politie comunal Cornu a fost spart si au fost furate unele probe informatice care se aflau depozitate si sigilate, anunta, miercuri, IPJ Prahova. Datele au fost facute publice de Inspectoratul Judetean de Politie din Prahova dupa ce au aparut informatii despre spargere in mass-media. "Cu referire la aspectele aparute in spatiul public, legate de intrarea prin efractie in sediul Postului de politie comunal Cornu, in noaptea de 19 spre 20 august, facem urmatoarele precizari: in ziua de 20 august, ne-am sesizat din oficiu cu privire la faptul ca din sediul postului au fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

