- Secara a devenit o cereala foarte populara in prezent, datorita studiilor care au demonstrat numeroasele ei avantaje, atunci cand o includem in dieta zilnica. Deși este strans asociata cu graul și orzul, este superioara celor doua, deoarece este mai dificil de rafinat și, astfel, se pastreaza mai mulți…

- Dr.Quinn: Ce știi și ce nu știi despre slabire? Iata 4 dintre cele mai mari mituri legate de acest subiect! "Îmbogațiți-va peste noapte printr-o metoda foarte simpla"! "Pierdeți 10 kilograme în 5 zile!" "Mâncați ce vreți și veți slabi garantat cu un produs infailibil!" …

- Medicamentul natural al dacilor. Protejeaza stomacul, gatul si plamanii, trateaza infectiile intestinale si bolile de rinichi Folosita inca din vremea dacilor, efectele miraculoase ale acestei plante au ajuns sa fie cunoscute pana in zilele noastre datorita consemnarii lor de catre Dioscoride, celebrul…

- Pintea: Se vor suplimenta posturile de rezidenti in cabinetele de medicina de familie Ministru Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a fost semnat un memorandum cu Ministerul Finantelor pentru suplimentarea locurilor de rezidenti in cabinetele de medicina de familie, pentru aceia care au luat…

- Dr. Quinn: Amelioreaza afecțiunile digestive și te scapa de respirația neplacuta Ce planta aduce numeroase beneficii pentru sanatate. Menta este denumirea generica pentru aproximativ 25-30 de specii de plante aromate, foarte raspândite în întreaga lume. În termeni…

- De la bucati suculente de ''pui'' si siruri de ''carnati'' la ''sunca'' si ''ton'', macelarul de origine olandeza Jaap Korteweg ofera de toate. Insa, niciunul dintre aceste produse expuse in magazinul sau din Haga nu este produs, de…

- Dieta de detoxifiere cu verdețuri de primavara Te simti obosit dupa o iarna lunga si grea? Atunci ai nevoie de o cura de vitaminizare cu verdeturi de primavara, care au si rolul de a detoxifia in mod natural organismul. Salata verde, urzicile si stevia sunt numai câteva dintre verdeturile…

- Expunerea la soare a pielii este necesara pentru 20-30 de minute. Producția de vitamina D3 de la lumina soarelui are propriul mecanism, protejandu-te impotriva unei supradoze de vitamina D, scrie dcnews.ro. De-a lungul perioadelor lungi fara soare, multe persoane se deprima.

- Zaharul, un ingredient care se poate ascunde in multe locuri neașteptate, precum iaurtul și dresingul de salata, a fost legat de foarte multe posibile riscuri de sanatate.Citeste si: Un mare ACTOR roman, internat DE URGENTA in spital! Starea de sanatate a artistului e fragila Chiar…

- Desi prezinta in continutul sau colesterol, acesta s-a dovedit a fi “colesterol bun” si un consum moderat de oua nu duce la cresterea colesterolului rau in sange. Nutritionistii recomanda 2-3 oua pe saptamana. Pentru copii si tineri oul este un aliment care le stimuleaza cresterea si dezvoltarea si…

- Nu spune nimeni ca nu este corect sa te abții pe deplin de la a consuma dulciuri, practic o alimentație echilibrata și sanatoasa trebuie sa conțina și dulciuri. Insa secretul consta in ce dulciuri alegi sa consumi și in cantitatea ingerata. In plus, cercetatorii au observat ca dulciurile au…

- Dr. Quinn: Ce este tulburarea obsesiv-compulsiva (TOC) Cum poți ști daca suferi de aceasta afecțiune? Ești obsedata de ordine și curațenie? Nu suporți nicio scama pe covor? Te privești în oglinda și nu îți place niciodata ce vezi? Atunci, s-ar putea sa suferi de tulburare obsesiv-compulsiva.…

- Combinatia de miere si nuca are foarte multe beneficii pentru sanatate. De aceea, trebuie sa o consumi zilnic. Se pare ca mierea si nuca, in combiantie, sint mai eficiente ca multe medicamente. Aceasta combinatie ofera toate vitaminele, mineralele, proteinele, grasimile si carbohidratii de care corpul…

- Utilizarea de tigari electronice zilnic dubleaza riscul de atac de cord, iar atunci cand oamenii fumeaza si tigari clasice, riscul de infarct creste de cinci ori, arata un studiu al Universitatii din California San Francisco (UCSF), dat publicitatii sambata.

- Cu ingrediente puține, pline de gust și vitamine, Jamie Oliver ne propune sa ne delectam cu o salata de morcovi cu cereale, asezonata cu un delicios dressing din menta cu rodie,pentru porția de sanatate zilnica.

- Daca in acest moment nu arați deloc cum ți-ai imaginati, nu trebuie sa disperi, scrie varusandel.ro. Trucul de mai jos, simplu și eficient, te ajuta sa rezolvi aceasta problema fara sa ții vreo dieta drastica. Citeste si Ceai de ceapa. Beneficii si contraindicatii. Retete pentru imunitate,…

- Cura cu fructe de padure. Dieta simpla care te ajuta sa pierzi 3 kg intr-o saptamana Dieta cu fructe de padure te ajuta sa pierzi 3 kilograme intr-o saptamana. Pielea iti va fi intinerita, digestia mai usoara, iar tu vei fi in forma maxima! Ziua 1:- Mic dejun: 1 ceasca de ceai verde,…

- Livada cu Ceai, magazin de specialitate prezent in mediul online, intampina publicul larg cu o gama variata de ceaiuri, printre care și cele mai populare sortimente la ora actuala, ce prezinta beneficii deosebite pentru sanatate. Iata care sunt acestea și de ce sunt recomandate spre consum. Sunt disponibile…

- Ceaiul de ghimbir, o bautura foarte apreciata de cunoscatori, face adevarate minuni cu organismul uman. Pe langa intarirea sitemului imunitar s-a dovedit foarte eficient si in tratarea anumitor tipuri de cancer. Recunoscut si utilizat de mii de ani in medicina ayurvedica, ceaiul de ghimbir are rezultate…

- Kilogramele în plus pot deveni o problema deranjanta pentru o mulțime de femei, iar atunci când procentul de grasime din organism este mult prea ridicat, nu doar aspectul are de suferit, ci pot sa apara și o serie de probleme de sanatate.

- Calitatea alimentelor pe care le consumam astazi a scazut drastic si din pacate, cu toate ca suntem constienti de acest lucru, adesea alegem produse alimentare conventionale in detrimentul celor bio, care reprezinta o veritabila sursa de sanatate. Stilul de viata modern, caracterizat in mare parte de…

- Desigur ca, pana la 40 de ani, am invatat sa mananc sanatos, sa fac sport si am aflat ce ma relaxeaza si ce ma energizeaza. Insa mereu e nevoie de mici ajustari, care sa tina cont de varsta, de nevoile corpului la un anumit moment si de de ce nu, de toate acele lucruri care ne fac viata mai interesanta,…

- Sarea de Himalaya este extrasa din Pakistan, din salina Khewra, situata la cateva sute de kilometri de Himalaya. Culoarea roz este data de oxidul de fier. Mina este exploatata de sute de ani, insa imensele beneficii pentru sanatate ale sarii de Himalaya au fost recunoscute de curand. 84 de…

- Copiii care manânca pește cel putin o data pe saptamâna dorm mai bine si au rezultate mai bune la scoala decât cei care nu au acest aliment în meniul lor. Iata la ce concluzii au ajuns cercetatorii!

- Cunoscuta mai mult pentru rolul din bucatarie, telina are si virtuti vindecatoare exceptionale. Contine vitaminele A, B, C, K, PP, dar si minerale precum potasiu, zinc, calciu, fosfor, magneziu. In scop terapeutic, se folosesc radacinile, frunzele si semintele cunoscutei legume.Citeste si: OFICIAL:…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de zile. Dieta…

- Daca printre rezoluțiile de inceput de an se afla și pierderea kilogramelor in plus, ei bine, te felicitam, insa te atenționam ca nu orice dieta va da roade. Daca iți dorești sa slabești trebuie sa o faci intr-un mod sanatos și echilibrat, in caz contrar o cura de slabire neadecvata te va putea imolnavi.…

- Conducerea spitalului din Targu Jiu promite sa incheie contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru ca aparatele nefunctionale din unitatea medicala sa fie folosite. Mai multe aparate zac in cabinetele medicilor. Nu sunt folosit...

- Evita sa incepi dieta brusc! Dieta DASH, promovata de Institutul National de Sanatate din SUA, este utila pentru a preveni si a controla hipertensiunea arteriala. Este, de asemenea, recomandata de reprezentantii Departamentului American pentru Agricultura. Daca vrei sa o urmezi, nu o incepe…

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare, in ședința extraordinara de joi, un proiect privind incheierea Protocolului de colaborare intre Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, in vederea organizarii activitaților din cadrul Proiectului „Educație sanitara”.…

- Câțiva profesori ai Facultații de Stiinta si Ingineria Alimentelor din Galati au realizat, în urma unor studii elaborate de laborator, un nectar probiotic de dovleac, cu beneficii uluitoare.

- Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.Cum iti va merge…

- In 2017, bugetele de beneficii pentru angajații marilor companii din Romania direcționate catre domeniul sanatații au crescut de aproape 5 ori comparativ cu 2016, potrivit platformei online, BenefitOnline.ro.

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata vineri,…

- ♦ Guvernul a decis joi ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii si cei din Ministerul Agriculturii care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de 35%, deoarece ar fi pierdut prin legea salarizarii un spor echivalent de 75% din salariu. Salariile functionarilor, inclusiv…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- Acrița Dorina Chiriac le cere intr-o scrisoare deschisa parlamentarilor sa respinga in bloc modificarile aduse Codului Fiscal, inclusiv obligația de depunere a formularului 600 de catre toți cetațenii care obțin venituri din activitați independente.

- Stere Halep a dezvaluit marea suparare a Simonei: ”Era și ea dezamagita”. Ce a spus despre starea de sanatate a fiicei sale. „Eu i-am spus Simonei ca 95% dintre romani o iubesc. Cei 5% sunt care mai vorbesc contra ei. Acești oameni care vorbesc urat sunt total straini fața de tenisul din Romania. Nu…

- Scad salariile in sistemul de sanatate - dovada proastei guvernari a Coalitiei PSD - ALDE, a mentionat deputatul PNL de Teleorman Mara Daniela Calista, intr-o declaratie de presa remisa miercuri, in care da ca exemplu Spitalul TBC din Rosiorii de Vede. ''Balbaiala guvernantilor…

- Simona Halep a reușit sa se impuna in fața adversarei de marți, Destanee Aiava, pe care a invins-o cu scorul de 7-6 (5), 6-1. Cu toate acestea, constanțeanca se arata ingrijorata de starea ei de sanatate.

- Medicul Diana Stuparu explica modurile insidioase prin care diabetul afecteaza nervii si, astfel, cam toate organele si structurile corpului, facandu-i pe pacienti din ce in ce mai vulnerabili fara sa-si dea seama.

- Deputatul PSD de Arad, Florin Tripa, susține ca momentul in care au decis sa plece in concediu președintele și vicrepreședintele CJA este total inoportun. „La Consiliul Județean Arad avem un mod ciudat de a face administrație. Intr-o perioada in care primarii din județ au nevoie de sprijin…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul prescriptor, iar responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist. ...

- Echipa guvernamentala Mihai Tudose – Marcel Ciolacu funcționeaza ceas, iar asta se vede și la Buzau. Cei doi au promis ca vor face din Sanatate un domeniu prioritar, ultimele masuri parand sa confirme strategia Executivului. Spitalul Județean Buzau va fi [...] citește mai mult Post-ul Ciolacu, reușita…