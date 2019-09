50 de tone de gunoaie strânse din Pădurea Făget de 1.200 de voluntari "Dupa ziua de azi, pot sa va spun ca ar cam trebui sa ne fie rusine, în sensul ca e foarte, foarte multa mizerie. Sa ne fie rusine noua, oamenilor, de ceea ce suntem în stare sa lasam în urma. Am adunat aproximativ 150 de metri cubi de gunoaie, în greutate de circa 50 de tone. Am mai facut astfel de actiuni, dar sper sa nu mai fie nevoie; totul depinde de spiritul civic si de bunul simt al oamenilor. Speram ca, daca oamenii vad ca e curat în padure, o sa se gândeasca de doua-trei ori înainte de a mai arunca", a declarat, pentru AGERPRES, presedintele… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

