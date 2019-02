Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție telefonica, la postul de televiziune Romania TV, europarlamentarul a explicat ce se poate intampla in cazul in care Kovesi ar fi facut declarații false in CV sau chiar in cadrul audierilor din Parlamentul European. ”Daca sunt declarații false, care nu corespund realitații,…

- ''Eu aș intreba-o pe doamna Kovesi daca standardele democratice europene ii permit sa indice structuri care nu au niciun fel de competența conform legii in urmarirea penala, așa cum a acceptat dansa prin protocoalele secrete și a implicat SRI dincolo de lege și de prevederile constituționale care…

- Cinci din zece copii au experimentat o situatie de tip cyberbullying in mediul online, un fenomen tot mai frecvent, cu repercusiuni complexe asupra tuturor actorilor implicati: victima, agresor si martor. Este motivul pentru care Salvati Copiii Romania a lansat initiativa „Da BLOCK agresivitatii! Si…

- Cinci din zece copii au experimentat o situatie de tip cyberbullying in mediul online, un fenomen tot mai frecvent, cu repercusiuni complexe asupra tuturor actorilor implicati: victima, agresor si martor. Este motivul pentru care Salvati Copiii Romania a lansat initiativa „Da BLOCK agresivitatii! Si…

- Cinci din zece copii au experimentat o situație de tip cyberbullying in mediul online, un fenomen tot mai frecvent, cu repercusiuni complexe asupra tuturor actorilor implicați: victima, agresor și martor. Este motivul pentru care Salvați Copiii Romania a lansat inițiativa “Da BLOCK agresivitații! Și…

- Presedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, a transmis membrilor forului detalii despre audierea candidatilor la sefia Parchetului European, potrivit mesajului obtinut de Mediafax. Fiecare candidat va fi audiat 75 de minute, iar doua tremi din timpul alocat va fi pentru intrebari ...

- "Eu vreau sa precizez ca exista un calendar al procedurii de selectie din Parlamentul European al procurorului-sef. Acest calendar este stabilit din 10 decembrie 2018. Pe 29 ianuarie, a fost o intalnire a coordonatorilor din LIBE si s-a stabilit calendarul, s-a stabilit ca, pe 12 februarie, candidatii…

- ONG-ul a avertizat ca, in Romania, mor de doua ori mai multi nou-nascuti inainte de termen - o rata a mortalitatii infantile de 7,2 la mie in 2017, potrivit datelor aflate in lucru la INS, decembrie 2018 - decat media europeana, cel mai adesea pentru ca maternitatile nu pot oferi asistenta medicala…