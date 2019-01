Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american, costumat in Moș Craciun, a cantat colinde impreuna cu copiii, parinții și medicii care se aflau in spital, iar micilor pacienți le-a daruit cadouri și imbrațișari. Fostul președinte american Barack Obama a renunțat la costum și cravata pentru o zi și s-a costumat in Moș…

- Fostul presedinte american, Barack Obama, a fost filmat asa cum nu l-a mai vazut nimeni vreodata. S-a costumat in Mos Craciun si le-a adus cadouri copiilor aflati intr-un spital din Washington DC. Intampinat cu aplauze si cu zambete largi, Barack Obama a cantat colinde alaturi de medici, asistente,…

- Basilica Saint-Martin d'Ainay din Lyon a rasunat aseara in cantecele de Craciun si colindele interpretate de artistii romani. Piesele alese au fost atat din repertoriul romanesc, cat si din cel internațional.

- Ca in fiecare an, in preajma sarbatorii Nașterii Domnului, Mos Craciun aduce fericire si incantare in sufletele copiilor. Asa s-a intamplat și la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, unde Moșul cel darnic și-a trimis spiridușii cu cadouri dulci și colorate pentru copiii clasei a V-a B, prin bunavoința…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Craiova a anunțat ca femeia a demisionat joi, inainte sa fie audiata in Comisia de disciplina. Scandalul s-a iscat acum cateva zile, cand un angajat Ford a povestit ca liftiera de la Spitalul din Craiova a cerut șpaga din cadourile pentru copiii bolnavi…

- Caz revoltator la Spitalul Județean de Urgența din Craiova! O liftiera ar fi cerut o punga in care erau cadouri pentru copiii bolnavi de cancer. Cei care au mers la spital sa aduca un strop de bucurie micuților de la Oncologie au crezut ca e o gluma.

- Victor Mihaescu a trait astazi o experienta revoltatoare la Spitalul Judetan de Urgenta (SJU) Craiova, pe care a impartasit-o pe o retea de socializare. Redam mai jos postarea de pe pagina de Facebook a craioveanului: “Povestea incepe cu o usa ...

- In aceasta dimineata, prof. dr. Marin Burlea a incetat din viata la Institutul Regional de Oncologie Iasi. Personalitate marcanta a medicinei romanesti, prof.univ.dr. Marin Burlea impresiona prin CV ul cu grija completat in ani de cariera, dar, mai ales, prin bunatatea si generozitatea de care a dat…