1 din 4 angajatori vor sa-si creasca echipele in urmatoarele trei luni

- Aproape unul din patru angajatori romani intentioneaza sa-si creasca numarul total de angajati in intervalul aprilie - iunie si doar 7% preconizeaza reduceri de personal, potrivit celei mai recente editii a studiului ManpowerGroup privind perspectivele angajarii de forta de munca.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca

- Declin al angajarilor in Ardeal. Doar 1 din 4 firme vor face recrutari in Romania Numai 1 din 4 angajatori romani vor sa iși creasca numarul total de angajați in intervalul aprilie – iunie, iar 7% preconizeaza reduceri de personal. Previziunea Neta de Angajare (PNA) este de +10%, cea mai slaba…

- Aproape 1 din 4 angajatori romani intenționeaza sa-și creasca numarul total de angajați in intervalul aprilie - iunie 2018 și doar 7% preconizeaza reduceri de personal, potrivit celei mai recente ediții a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forța de Munca. Cu toate acestea, Previziunea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.436 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Germania…

- Angajatorii americani au creat in luna februarie 2018 cel mai mare numar de locuri de munca din ultimele 18 luni, depasind cu mult estimarile analistilor, dar cu toate acestea rata somajului a ramas nemodificata la 4,1%, transmite Reuters. Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul…

- O companie din Christchurch ii recompenseaza cu bani pe angajatii care sunt de acord sa vina la munca cu bicicleta zilnic, in incercarea de a-i convinge sa faca miscare si de a le lecui dependenta de masini. Angajatii care circula cu bicicleta vor primi cinci dolari pe zi, iar in cazul in…

- Costul orar cu forța de munca a crescut in trimestrul al patrulea al anului trecut cu 1,29% fața de trimestrul anterior și cu 14,29% fața de același interval al anului 2016, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Costurile statului cu forța de munca au urcat cel mai mult, acestea inregistrand…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in activitatile de spectacole, arata datele publicate, marti, de…

- Buzaul ramane fara forta de munca tanara, iar cauzele sunt multiple. Pe de o parte, ele tin de situatia economica care nu permite acordarea unor salarii care sa tina pasul macar cu media pe tara. Pe de alta parte, salariile mici ii determina pe tineri sa caute un loc de munca in orasele unde au […]…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al preturilor in comertul cu amanuntul, pana in aprilie, si la o crestere moderata a numarului de salariati in sectorul serviciilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Soldul conjunctural indica…

- Criza constructorilor este a Din cauza lipsei fortei de munca, investitiile demarate au un ritm lent de executie, iar societatile existente evita sa mai lucreze in interiorul oraselor. Si primarii comunele se confrunta cu acelasi fenomen, existand riscul ca multe proiecte sa nu mai fie realizate. tat…

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de tip cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati anunta ca efectueaza verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia in perioadele cu temperaturi extreme scazute pentru protectia persoanelor…

- Acestea sunt cateva dintre masurile minimale pe care trebuie sa le asigure angajatorii pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber in perioadele cu temperaturi scazute. Masurile sunt cuprinse in OUG 99/2000. Este vorba despre temperaturi sub -20°C…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante. Iata și lista țarilor care ofera locuri de munca pentru romani: – Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma…

- Veste buna pentru cei care iși cauta un loc de munca in strainatate. Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania.

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- Firmele dsipuse sa investeasca in comuna Petris sunt ofertate de Primarie. Administratia locala le ofera celor interesati spațiu construit sau teren gratuit in vederea realizarii unei investiții care sa creeze peste 50 de locuri de munca pentru localnici. Pe langa aceasta, Primaria pune la dispozitia…

- Angajatorii americani cheltuie 100 de milioane de dolari pe an pentru ca nu gestioneaza corect volumul de munca al angajatilor, astfel acestia trag de timp pentru a-si indeplini sarcinile pentru a nu primi altele in plus, potrivit unui studiu facut recent de cercetatorii de la Harvard Business School,…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Deficitul de forta de munca din Moldova ar putea fi acoperit de straini. In premiera, Ministerul Muncii a elaborat lista ocupațiilor prioritare pentru ei. In document sunt incluse 17 profesii pentru care sunt cele mai multe locuri vacante.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 668 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 111 locuri de munca: 28 șofer de camion, 28…

- Angajarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca se poate face doar daca agentul economic are disponibile locuri de munca vacante și acestea sunt comunicate Serviciului Public de Ocupare. Angajatorii au obligația sa comunice agențiilor pentru ocuparea forței de munca județene in a caror raza…

- Crewlink, partenerul oficial al companiei Ryanair pentru recrutarea de personal, a lansat programul de recrutari pentru primavara anului 2018. Ryanair recruteaza echipaj de zbor din toata tara, iar candidatii interesati de o cariera in cadrul companiei aeriene se pot intalni cu recrutorii in Bucuresti,…

- Politistii de la Imigrari din Bucuresti au aplicat in ultimele 24 de ore sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 30.000 de lei pe numele reprezentantilor a patru firme pentru nerespectarea prevederilor OG 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei…

- Angajatorii datoreaza o singura contribuție sociala, incepand cu veniturile salariale din aceasta luna, conform modificarilor operate in Codul fiscal, respectiv cea asiguratorie pentru munca. Aceasta este a treia contribuție obligatorie, celelalte doua, la pensii și la sanatate, au fost trecute in sarcina…

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totusi, romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile…

- Vineri va avea loc prima intalnire din acest an dintre inspectorii de munca și angajatorii și angajații din Arad. La intrunire participa reprezentantii ITM Arad, inspectori de munca din compartimentele Control Relații de Munca și Control Securitate și Sanatate in Munca, care vor prezenta ultimele…

- Am iesit dintr-un an -2017 - stufos, complicat si cu multe proiecte fiscale incepute si abandonate, ceea ce a bulversat mediul de afaceri din Romania. Am intrat intr-un 2018 in care au intrat in vigoare masuri controversate: TVA split, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, avem noi reglementari…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege referitor la OUG 46/2017 privind voucherele de vacanta, stabilind ca aceste vouchere pot fi acordate atat de angajatorii din sectorul public, cat si din sectorul privat, conform Agerpres."Incepand cu data intrarii…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Portugalia – 330 de locuri de munca: 300 culegator de zmeura, 30 culegator de zmeura, mure și afine; Spania – 164 ...

- Sediul ITM Vaslui In contextul modificarilor legislative din acest an, ITM informeaza angajatorii vasluieni cum trebuie sa procedeze. Anul 2018 a adus cu sine majorarea salariului minim brut pe economie la 1.900 de lei și cu trecerea contribuțiilor la sistemul public de pensii și de sanatate in totalitate…

- 2017, anul crizei de forta de munca. Ce solutii au gasit angajatorii si Guvernul Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri, iar pe Guvern, sa majoreze contingentul de…

- Sarbatorile au fost, intotdeauna, un prilej de rotunjire a cifrei de afaceri pentru lanturile comerciale. Romanii cumparau din greu fel si fel de produse, fie ca le erau necesare, fie ca reprezentau doar un moft fara de care sarbatorile nu aveau farmec. Atat de departe s-a extins febra cumparaturilor,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detașare, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de astazi.Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Managerii companiilor estimeaza pentru perioada decembrie 2017-februarie 2018 o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comert si servicii si o scadere a volumului productiei in constructii. Estimarile de stabilitate sunt facute si in ceea ce priveste numarul de salariati,…

- In perioada 07 - 13 decembrie 2017, ITM Cluj a desfasurat actiuni de control la un numar de 15 angajatori din judet, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, privind verificarea modului in care angajatorii romani respecta prevederile legale referitoare la legislatia muncii si la regimul…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi o hotarare de guvern care acorda angajatorilor mai mult timp pentru a inregistra contractele de munca in Revisal. Modificarea a fost facuta ca urmare a schimbarii Codului fiscal. Angajatorii vor trebui sa incheie acte adiționale pentru toți angajații in condițiile…

- Angajatorii romani sunt cei mai optimisti din regiunea EMEA in ceea ce priveste activitatea de angajare in intervalul ianuarie - martie 2018, alaturi de cei sloveni, potrivit celei mai recente editii a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca. Previziunea Netă de…

