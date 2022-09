Zvonuri de mobilizare la Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile facute de fostul ministru, Andrei Marga, cum ca Ucraina s-ar afla in granițe nefirești, a starnit un val de reacții, unele dintre ele fiind foarte vehemente. Au reacționat chiar unii dintre foștii consilieri județeni din CJ Maramureș, reprezentanți ai comunitații ucrainene din județ, care…

- Rusia este pregatita sa exporte pana la 30 de milioane de tone de cereale in semestrul doi din 2022, a informat Ministerul Agriculturii de la Moscova, transmit DPA si Reuters, transmite AGERPRES . „Astfel, vom sprijini tarile care se confrunta cu dificultati si vom ajuta la stabilizarea situatiei alimentare…

- Kievul neaga implicarea sa in moartea Dariei Dughina, fiica lui Alexandr Dughin, cunoscut ca ideologul naționalist al Kremlinului de care asculta Putin. Biroul Președintelui Ucrainei a comentat explozia mașinii in care aceasta a sarit in aer cu o seara inainte in apropiere de Moscova, Rusia, transmite…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intalni vineri la Soci cu omologul sau rus, dupa ce Turcia a mediat impreuna cu ONU un acord intre Moscova si Kiev privind transporturile de cereale blocate in porturile ucrainene in contextul razboiului dus de Rusia, si in contextul in care o noua interventie…

- Daca Ucraina ar fi cedat in fata invaziei ruse in doar cateva zile, asa cum planifica armata lui Putin, Republica Moldova era demult sub senilele tancurilor rusesti. De acest lucru este convins Mark Feygin, fost deputat in Duma de la Moscova, in anii ’90, dar care a parasit Rusia relativ recent, dupa…

- Economia Rusiei a fost „paralizata in mod catastrofal” de sancțiunile occidentale și de exodul in masa al companiilor internaționale, potrivit unui studiu al Universitații Yale. Cercetarea – despre care autorii spun ca este „prima analiza cuprinzatoare” privind economia rusa – a constatat ca, de la…

- Un urs polar ce cutreiera printr-un avanpost arctic din nordul Rusiei a fost salvat dupa ce si-a prins limba intr-o conserva de lapte condensat, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Ursul, o femela in varsta de doi ani, a fost zarit miercuri de locuitorii din asezarea izolata Dikson, in timp ce…

- In razboiul impotriva Ucrainei, Moscova vrea sa completeze golurile din armata rusa. Inca nu a fost decretata mobilizarea generala, dar exista indicii ca se recruteaza soldati pe diferite cai.