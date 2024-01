Zvon sumbru: Kate Middleton are tumoră la cap? Zvon sumbru: Kate Middleton are tumora la cap? Kate Middleton a fost operata marți, 16 ianuarie, la doar o saptamana dupa ce și-a serbat ziua de naștere. Prințesa de Wales va ramane internata in spitalul privat din Londra inca doua saptamani. Ulterior, ea va reveni la reședința sa și va continua sa se recupereze in urmatoarele luni. Se așteapta ca ea sa nu mai fie vazuta public pana dupa Paște. Conform presei internaționale, problema ei de sanatate nu ar fi de natura canceroasa. Totuși, experții regali dau de ințeles ca ar fi o problema destul de serioasa. Mai mult, se pare ca nu ar fi prima oara… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

