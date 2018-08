Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Zuckerman, avocatul nominalizat de Donald Trump pentru functia de ambasador al SUA in Romania, are o prima reactie la propunerea presedintelui american. Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, acesta a declarat ca este onorat de propunerea lui Trump. "Sunt flatat si profund onorat sa fi fost…

