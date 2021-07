Zoom cumpără cu aproape 15 miliarde dolari un furnizor de servicii de cloud ​Aplicația de videoconferințe Zoom cumpara cu 14,7 miliarde dolari operatorul de servicii de tip call center prin cloud Five9 Inc, fiind cea mai mare achiziție facuta vreodata de Zoom. Aceasta achiziție va permite Zoom sa furnizeze mai multe servicii pentru companii. Zoom a devenit celebra în pandemie pentru numarul mare de conferințe și discuții online pe care le-a gazduit, într-o lume în care întâlnirile face-to-face s-au rarit.



Problema pentru Zoom este ca o parte dintre oameni au revenit la munca sau vor reveni, astfel ca șefii companiei trebuie sa gaseasca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

