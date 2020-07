Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca numarul mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus se datoreaza nerespectarii regulilor de protectie sanitara impuse de autoritati. "Astazi am inregistrat cel mai mare numar de persoane diagnosticate cu COVID-19 - 555 de cetateni romani care in urma diagnosticarii…

- Un numar de 420 de noi cazuri de imbolnavire de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, numarul total al celor infectati ajungand la 28.166. La ATI, in acest moment, sunt internati 224 de pacienti, se arata intrun comunicat al Grupului de Comunicare Strategica (GCS).

- Profesorul Alexandru Rafila a comentat, joi, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania ocupa locul 3, depașita doar de Portugalia și Suedia. Astfel, Romania este inclusa in zona galbena a infectarilor cu coronavirus din Uniunea Europeana.…

- Premierul Ludovic Orban a facut un nou apel catre romani sa respecte masurile de protecție și de distanțare sociala. Acesta a avertizat ca se poate ajunge la noi restricții daca numarul cazurilor de COVID-19 continua sa creasca. Evoluția cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in Romania a aratat…

- 15 cadre medicale militare și specialiști din Ministerul Apararii pleaca, luni, in SUA pentru a-i sprijini pe medicii din Alabama, dar și pentru a vedea cum se descurca medicii de peste ocean in lupta cu coronavirusul. Ludovic Orban și ministrul Apararii i-au condus la Aeroport.Premierul Ludovic Orban…

- Estimarile privind „valul doi” sunt pentru perioada 15 octombrie - 1 noiembrie Premierul Ludovic Orban asociaza datele alegerilor cu evolutia epidemiei de COVID-19, afirmand ca alegerile locale ar urma sa aiba loc inainte de valul 2 de imbolnaviri, precizand ca derularea campaniei electorale va depinde…

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent, sambata, alaturi de presedintele Klaus Iohannis la predarea spre administrare Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures a unei Unitati de Suport Medical COVID-19, cu 80 de paturi, care a fost realizata in doar 10 zile.Premierul a vorbit, dupa vizita, despre…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca problema testelor pentru COVID-19 este, practic, solutionata, in acest moment. El a declarat, la Iasi, ca UNIFARM, firma de achizitii a statului, are un contract pentru kituri de testare pentru 2 milioane de cetateni.Premierul a fost intrebat daca, in acest moment,…