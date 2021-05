Stiri pe aceeasi tema

- Productia de gaze din Marea Neagra trebuie sa inceapa in doi-trei ani, altfel va fi prea tarziu si nu vom mai putea scoate niciodata acele resurse, a declarat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). El a participat la o conferinta online pe…

- OMV Petrom va acționa ca operator al perimetrului Neptun Deep , din apele adanci ale Marii Negre, daca Romgaz va prelua participația americanilor de la ExxonMobil. “ Marea Neagra este o oportunitate unica pentru Romania și suntem angajați sa contribuim la materializarea ei. OMV Petrom are o experiența…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est si Romgaz, a anuntat vineri ca va deveni operator, in cazul in care Romgaz finalizeaza preluarea participatiei in proiectul Neptun Deep, iar oferta Romgaz este acceptata de catre ExxonMobil. ”OMV Petrom, cea mai mare companie…

- Aproape jumatate (40%) dintre clientii de energie electrica din tara si 30% dintre consumatorii de gaze naturale sunt deja in piata libera, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), intr-o conferinta de specialitate. "Piata gazelor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) isi construieste o platforma care sa functioneze ca o baza de date cu toti consumatorii de electricitate si gaze si cu toate contractele de furnizare si distributie, a declarat, miercuri, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele institutiei. "Vom face…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liberalul Ludovic Orban, afirma ca exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra este importanta pentru securitatea energetica a Romaniei, mentionand ca din taxele colectate din aceste exploatari se poate constitui un fond care sa finanteze investitii majore. Presedintele…